Doble oro y Vermeil: Honduras hace historia en la Exposición Filatélica de Boston 2026

Boston, Estados Unidos.- Honduras concurrió a la Exposición Filatélica Mundial Boston 2026 con tres colecciones y obtuvo medalla en las tres. Dos de oro —una de ellas reconocida además con premio especial— y una de Vermeil con 82 puntos. En el circuito de exposiciones mundiales de la Federación Internacional de Filatelia (FIP), ese rendimiento colectivo es infrecuente incluso entre países con federaciones de larga data y mayor masa crítica de coleccionistas. Los resultados llegaron casi de inmediato tras su publicación oficial. Mauricio Mejía, secretario de la Federación Filatélica de la República de Honduras (FFRH), los siguió en tiempo real. "Estuvimos muy contentos por los resultados obtenidos", dijo. Para quien no frecuenta este circuito, conviene precisar qué implica una macroexposición de este nivel. La filatelia competitiva no consiste en acumular sellos postales, sino en construir colecciones temáticamente coherentes, respaldadas por material de alta rareza y documentadas con rigor ante jurados que evalúan cada página con criterios técnicos establecidos por la propia FIP. Obtener oro, entonces, implica superar los 90 puntos sobre 100. Detrás de esas cifras hay un proceso que, según Mejía, no tiene punto de cierre definitivo. "Estas colecciones se conforman a lo largo de varios años y son un trabajo continuo porque siempre les hacemos mejoras", señaló.

Las dos medallas de oro recayeron en colecciones que, por su naturaleza y materia prima, representan lo más exigente del catálogo filatélico.

Kamel Kafati presentó "Primeras emisiones de Honduras 1865–1889", en la categoría de Filatelia Tradicional. Según el documento explicativo de la colección, esta organiza cronológicamente las emisiones fundacionales de la filatelia hondureña a lo largo de cuatro períodos —1866, las reimpresiones de 1871, la emisión de 1876 y la reimpresión de 1880—. Estudiar las primeras emisiones de un país exige un rigor documental particular: son las piezas más raras, las más disputadas y las que menos margen conceden al error de atribución. Con 93 puntos y un premio especial, fue la actuación más alta de Honduras en Boston.

La segunda medalla de oro correspondió a María Beatriz Díaz, con "Prefilatelia de Honduras", en la categoría de Historia Postal. La prefilatelia estudia la circulación del correo antes de que existieran las estampillas, a través de marcas manuscritas, sellos de tinta y registros de rutas postales. Según el documento explicativo de la colección, esta comprende 25 piezas conocidas hasta la fecha y recorre los períodos que van desde La Colonia hasta la República de Honduras, clasificando las marcas postales por función, origen y destino, y atendiendo tanto a la correspondencia civil como a la oficial e internacional. Cerró con 90 puntos, un resultado que los jurados de la FIP no otorgan con facilidad en una categoría de esta exigencia. La medalla de Vermeil recayó en Sergio Bendeck, con "Honduras 1865–1899", una colección que, según su documento explicativo, recorre el siglo XIX de la filatelia hondureña con atención al contexto de producción de las estampillas del período y a la variedad de emisiones que caracterizó esa etapa. Sus 82 puntos en una macroexposición mundial de la FIP son, por derecho propio, un resultado de peso.

Las tres colecciones colgaron en el Boston Convention and Exhibition Center, con dos cintas doradas y una naranja, en una imagen que difícilmente encontrará precedente en los archivos de la filatelia centroamericana.

Una trayectoria que Boston confirma

El antecedente más próximo en términos de rendimiento colectivo fue la Exposición Mundial de Filatelia Uruguay 2025, celebrada en Punta del Este en febrero de ese año, donde Honduras obtuvo dos medallas de oro y una de Plata Grande, confirmó el entrevistado. Boston, sin embargo, representó una mejora sobre aquella actuación. La Federación ha estado presente además en PhilaKorea 2025, Londres 2022, Lugano 2022, Montevideo 2023 y Buenos Aires 2024, todas con resultados que sostienen lo que Mejía describe sin reservas. "La filatelia hondureña siempre ha estado muy bien representada en las exposiciones mundiales", afirmó.

Una estampilla de Boston 2026

Hay un antecedente institucional que precede a Boston y que merece registro aparte. Según explicó Mejía, Honduras fue el primer país en emitir una estampilla con mención a Boston 2026, incorporada en los márgenes del pliego de la serie América UPAEP 2023. La iniciativa fue de la propia Federación, que patrocinó la emisión con el apoyo de un donante vinculado al evento.

"En agradecimiento se colocó esta mención a la exposición", detalló. Una decisión tomada años antes de que los jurados emitieran su veredicto, y que a la luz de los resultados adquiere una coherencia que el tiempo terminó por subrayar.

El presente y futuro de la filatelia hondureña

Honduras cuenta actualmente con siete coleccionistas activos en el plano internacional, una cifra que, según precisó Mejía, es inferior a la de Costa Rica y Guatemala. El Salvador y Nicaragua, aclaró, no participan en eventos filatélicos de este rango. En ese mapa, los resultados de Boston sitúan a Honduras en un lugar destacado, pero no disuelven una preocupación que el propio secretario de la Federación no esquiva. "Lastimosamente hay muy poco relevo generacional", admitió Mejía, consciente de que sostener este nivel competitivo depende de una incorporación de nuevos coleccionistas que por ahora avanza con menos velocidad que los resultados. Lo que sigue después de Boston tampoco admite pausa. Según el entrevistado, la Federación trabaja ya en su participación para PhilaTaipei 2026, en China-Taiwán, prevista para noviembre de este año.