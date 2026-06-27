Niños de Erandique diseñan balones inspirados en la cultura lenca

Más que un concurso, la actividad se planteó como una experiencia de aprendizaje creativo en la que los estudiantes fueron invitados a imaginar y diseñar un balón de fútbol inspirado en la riqueza del mundo indígena lenca, incorporando elementos de su historia, símbolos, tradiciones y formas de comprender el entorno.

Erandique, Honduras.- Un total de 45 niños y niñas del municipio de Erandique, Lempira, participaron en el concurso educativo “Diseñá tu balón” , una iniciativa impulsada por La Caja Curiosa/Espacio creativo que busca unir la pasión por el fútbol con el reconocimiento y la valoración de la identidad cultural del pueblo lenca.

La convocatoria, dirigida a niños y niñas de los centros educativos de Erandique, permitió que los participantes exploraran su creatividad a través del dibujo y la pintura, mientras profundizaban en el conocimiento de su propia cultura.

Cada propuesta estuvo acompañada de una explicación sobre la manera en que el diseño rendía homenaje a la identidad lenca.

La iniciativa fue impulsada como parte de una propuesta que busca transformar la educación mediante experiencias donde el arte y la creatividad se convierten en herramientas para un aprendizaje contextual y significativo.

Los diseños recibidos serán evaluados por un jurado integrado por la historiadora Eunice Ardón, el caricaturista Allan McDonald y el periodista deportivo David López, quienes tendrán la tarea de seleccionar las propuestas el diseño ganador.

El diseño ganador se hará público el próximo sábado 18 de julio, un día antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fecha en la que se reconocerá el talento, la imaginación y el compromiso de los niños y niñas que participaron en esta celebración de fútbol e identidad.

Esta iniciativa ha sido posible gracias al acompañamiento del personal administrativo y docente de los centros educativos participantes: CEB Lempira, CEB José María Guillén, CEB Jesús Castillo y Liceo El Buen Vivir, quienes brindaron su apoyo para motivar la participación estudiantil y fortalecer este espacio de aprendizaje y creatividad.

“Diseñá tu balón” deja como resultado una colección de miradas infantiles sobre la cultura lenca y demuestra que el deporte también puede ser un espacio para aprender, crear y fortalecer el orgullo por las raíces culturales.