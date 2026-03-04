"Espiral ascendente", el nuevo libro de Pamela Ayuso que es betseller

Tegucigalpa, Honduras.- "Espiral ascendente", centrado en la gestión del tiempo y la construcción de hábitos, es el nuevo libro que la empresaria hondureña y CEO de Celaque, Pamela Ayuso, presentó en Tegucigalpa. Y a dos semanas de su lanzamiento digital, el 11 de febrero, el título alcanzó la categoría de bestseller en Amazon. La autora realizó el lanzamiento físico de su obra el martes 24 de febrero en la oficina principal de Banco Ficohsa, en la capital. Un día después, el miércoles 25, participó en un conversatorio en Unitec, donde abordó temas relacionados con liderazgo personal, disciplina y crecimiento sostenido.

"Espiral ascendente" propone un sistema estructurado para organizar el tiempo y avanzar hacia metas personales y profesionales de forma progresiva. El libro utiliza la metáfora de una espiral para explicar un modelo de mejora continua, en el que cada ciclo permite fortalecer hábitos, optimizar rutinas y elevar la productividad.

En la introducción, Ayuso señala: “Tu tiempo es algo que puedes organizar... existen herramientas para hacerlo”, destacando que la propuesta va más allá de los enfoques tradicionales sobre productividad.

La autora explicó durante las presentaciones, que el método no se basa en soluciones inmediatas, sino en la construcción sostenida de hábitos y estructuras que permiten consolidar resultados en el largo plazo. Cada “vuelta” de la espiral, según detalló, fortalece los fundamentos y eleva el nivel de desarrollo personal y profesional. Pamela Ayuso es cofundadora y CEO de Celaque, desarrolladora de edificios residenciales y corporativos en Honduras, y fundadora de Liquidámbar, organización orientada a proyectos educativos, sociales y ambientales.

