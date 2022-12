Quizá es ese universo infantil, donde el mundo es un salón de juegos, lo que le permitió sobrellevar las pruebas de la vida y no dejar morir la esperanza de un mundo mejor para él, para sus hermanos y para los niños en general.

El escritor, que dejó de tener padres a los once años, y que tuvo que asumirse como la figura paterna de sus hermanos, viene arrastrando, hasta los 82, “una infantilidad maravillosa”, como él mismo lo dice.

Ambos han desarrollado un valor especial por la amistad y la solidaridad, que los inspiró a realizar este proyecto que pone al alcance de los niños no videntes una pequeña parte de la literatura infantil que no pueden leer con sus propios ojos.

“Esta es una idea que se le ocurrió a mi hijo Sergio, él me consultó inmediatamente y como nos compenetramos muy bien, yo busqué los cuentos, los escogí y ordené (...) Los cuentos tienen una narrativa fácil, esperamos que los niños tengan un acercamiento a la imaginación, y tal vez alguno de ellos quiera escribir en el sistema braille alguno de los cuentos”, dice Eduardo Bähr.

Por su parte, Sergio Bähr recuerda que cuando pensó en el audiolibro una de las motivaciones fue el hecho de que su papá siempre ha disfrutado trabajar con niños, “y es algo que no se dice mucho cuando se habla de él y cuando se reconocen su méritos académicos e intelectuales”.

Esa fue una de las cosas que tuvo en mente al gestar la idea, la otra es que “en nuestro país no existe una verdadera atención ni inversión de los gobiernos hondureños, ni de este ni de los anteriores, hacia la población en discapacidad, y en particular hacia la niñez en discapacidad, en Honduras ni siquiera sabemos cuántos hondureños con discapacidad hay ni qué tipo de situaciones de discapacidad existen en el país. Las políticas públicas históricas han sido de regalar una silla de ruedas, unas muletas, mucho como que fuera un favor que se está haciendo, no de aplicación de políticas públicas coherentes y duraderas a través de los años, de inversión a la población con discapacidad”.

Y señala que específicamente la niñez no vidente de Honduras no tiene muchos recursos de aprendizaje.