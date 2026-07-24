"Des-acuerdo", de Josué Orellana, retrata la supervivencia en las calles de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las calles del centro histórico de Tegucigalpa se convierten en el escenario y el hilo conductor de "Des-acuerdo", el más reciente documental del cineasta y fotógrafo hondureño Josué Orellana.

Se trata de una producción que pone el foco en las historias de cinco adultos mayores en condición de calle que, día tras día, luchan por subsistir con lo mínimo y sobrevivir a la indiferencia colectiva. La pieza documental, de cerca de 40 minutos de duración, fue presentada la tarde de este miércoles en la sala Francisco Salvador, de la Cinemateca Ponce Garay de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), como parte de la programación del Festival Internacional de las Artes Escénicas Bambú 2026, que concluye este sábado 25 de julio.

Inspirada en el neorrealismo italiano, la producción fue filmada en 2022, durante el último periodo de la pandemia de covid-19. Su propuesta estética apuesta por el blanco y negro, con sutiles fragmentos en tonos sepia que acentúan el carácter íntimo y reflexivo de la obra. Sin embargo, "Des-acuerdo" no solo nace de una inquietud artística, sino también de una vivencia profundamente personal.

En el conversatorio posterior a la exhibición, Orellana contó que a los 14 años abandonó su hogar debido a situaciones de violencia y pasó cinco años viviendo en las mismas calles donde hoy transcurre el documental. Esa experiencia lo llevó a reencontrarse con personas que conoció durante aquella etapa y a convertirlas en las protagonistas de la película. A través de sus testimonios, el documental expone las dificultades, la resistencia y las distintas formas de entender la vida de quienes permanecen al margen de la sociedad.

"Este proyecto lo hemos venido trabajando, junto con mi equipo, desde su año de grabación y hasta ahora. Lo retomaba, lo dejaba y así, hasta que finalmente estuvo listo para presentarse hoy", expresó el realizador durante la presentación.

Antes de llegar a Honduras, la película formó parte de la Selección Oficial del Encuentro de Cineastas Internacionales del Festival Ícaro de Guatemala en 2022, además de exhibirse posteriormente en espacios culturales de Estados Unidos y España, consolidando su recorrido en el circuito internacional antes de su estreno ante el público hondureño.