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"Des-acuerdo", de Josué Orellana, retrata la supervivencia en las calles de Tegucigalpa

Inspirado en el neorrealismo italiano y en una experiencia personal marcada por la vida en situación de calle, el cineasta hondureño presentó su nueva pieza documental

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 15:27
Des-acuerdo, de Josué Orellana, retrata la supervivencia en las calles de Tegucigalpa

"Des-Acuerdo" se presenta como una obra que da voz a cinco adultos mayores que sobreviven con lo que pueden en el centro de la capital.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Las calles del centro histórico de Tegucigalpa se convierten en el escenario y el hilo conductor de "Des-acuerdo", el más reciente documental del cineasta y fotógrafo hondureño Josué Orellana.

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Se trata de una producción que pone el foco en las historias de cinco adultos mayores en condición de calle que, día tras día, luchan por subsistir con lo mínimo y sobrevivir a la indiferencia colectiva.

La pieza documental, de cerca de 40 minutos de duración, fue presentada la tarde de este miércoles en la sala Francisco Salvador, de la Cinemateca Ponce Garay de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), como parte de la programación del Festival Internacional de las Artes Escénicas Bambú 2026, que concluye este sábado 25 de julio.

Josué Orellana vuelve a apostar por documentar vivencias complejas que reflejan la indiferencia de la sociedad ante problemáticas que consideran ajenas.

Josué Orellana vuelve a apostar por documentar vivencias complejas que reflejan la indiferencia de la sociedad ante problemáticas que consideran ajenas.

 (Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.)

Inspirada en el neorrealismo italiano, la producción fue filmada en 2022, durante el último periodo de la pandemia de covid-19. Su propuesta estética apuesta por el blanco y negro, con sutiles fragmentos en tonos sepia que acentúan el carácter íntimo y reflexivo de la obra.

Sin embargo, "Des-acuerdo" no solo nace de una inquietud artística, sino también de una vivencia profundamente personal.

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En el conversatorio posterior a la exhibición, Orellana contó que a los 14 años abandonó su hogar debido a situaciones de violencia y pasó cinco años viviendo en las mismas calles donde hoy transcurre el documental.

Esa experiencia lo llevó a reencontrarse con personas que conoció durante aquella etapa y a convertirlas en las protagonistas de la película.

A través de sus testimonios, el documental expone las dificultades, la resistencia y las distintas formas de entender la vida de quienes permanecen al margen de la sociedad.

El largometraje, con cerca de 40 minutos de duración, fue grabado en 2022, en el último periodo de la pandemia de covid-19.

El largometraje, con cerca de 40 minutos de duración, fue grabado en 2022, en el último periodo de la pandemia de covid-19.

(Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.)

"Este proyecto lo hemos venido trabajando, junto con mi equipo, desde su año de grabación y hasta ahora. Lo retomaba, lo dejaba y así, hasta que finalmente estuvo listo para presentarse hoy", expresó el realizador durante la presentación.

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Antes de llegar a Honduras, la película formó parte de la Selección Oficial del Encuentro de Cineastas Internacionales del Festival Ícaro de Guatemala en 2022, además de exhibirse posteriormente en espacios culturales de Estados Unidos y España, consolidando su recorrido en el circuito internacional antes de su estreno ante el público hondureño.

Una vez finalizada la proyección de este largometraje, los estudiantes de Ciudad Universitaria hicieron preguntas y compartieron comentarios con el director.

Una vez finalizada la proyección de este largometraje, los estudiantes de Ciudad Universitaria hicieron preguntas y compartieron comentarios con el director.

 (Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO.)

Con esta producción, Josué Orellana propone una mirada sensible sobre una realidad cotidiana que suele pasar inadvertida, invitando al espectador a escuchar las voces de quienes viven en "Des-acuerdo" con la idea de cómo, según la sociedad, debería transcurrir la vida.

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Melissa López
Melissa López
Coeditora de la sección Vida

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora y editora de contenido utilitario, cultural, social, tecnológico y de entretenimiento para impreso, digital y multimedia. Más de seis años de experiencia en coberturas nacionales e internacionales.

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