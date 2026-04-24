El hondureño Josué Orellana hace de su corto "Inicia-zion" su boleto por Nueva York

Tegucigalpa, Honduras.- Un viaje simbólico que explora la espiritualidad, la identidad y el despertar interior en formato de cortometraje ha sido el pasaporte que ha llevado al cineasta hondureño Josué Orellana a competir en el Latino Film Market Festival (LFM), con sede en Nueva York, Estados Unidos.

“Me complace contarles que ‘Inicia-zion’ ha sido seleccionado para ser parte de los 10 años de cine de este festival. Es de mucha alegría para mí compartirles la noticia. Y, como siempre, ¡agradeciendo a toda la gente que me apoya!”, anunció el director en sus redes hace unas semanas. Al día de hoy, la travesía sigue su curso y lo hará hasta el día sábado 25 de abril, cuando se anuncien los ganadores. Orellana ya se encuentra en la "Gran Manzana”, en donde se acompaña de sus compatriotas Thurito Martínez, (curador del bloque garífuna-hondureño del festival), Nery Bernárdez (quien participa con su cortometraje “Wachari”) y Bárbara Escalante (quien viaja con la pieza “A veces quisiera arrancarme la piel”).

Este año, Martínez ha curado nueve cortometrajes de Honduras: cinco de cineastas garífunas, cuatro dirigidos por mujeres, dos dirigidos por personas LGBTQI+ y dos proyectos de estudiantes de cine emergentes. Cuatro participantes obtuvieron visas para asistir al 10º Latino Film Market Festival.

“Inicia-zion” compite, al igual que las otras ocho piezas hondureñas seleccionadas, como Mejor cortometraje latino internacional. En adición, todas las piezas se disputan galardones en una oferta de más de una decena de categorías.

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Gestión cultural

Desde la creación de la organización, el gestor cultural garífuna hondureño, Thurito Martinez, se ha desempeñado como curador del bloque de cinematografía garífuna y hondureña. Varias de las obras que ha curado han obtenido premios en dicho festival y en diversas plataformas internacionales.

La oferta del festival

En esta edición, el festival se desarrolla bajo el tema “Latinos unidos”, celebrando las historias de resiliencia de nuestras comunidades.

Con una programación enfocada en el cine y la creación audiovisual, el evento incluirá: proyecciones de cortometrajes, largometrajes, videoclips y series web, así como presentaciones musicales en vivo y espacios de formación e intercambio cultural.

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