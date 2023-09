Carlos Cálix: Letras, risas y rap

La primera se deriva de una decisión personal que no está escrita en piedra y que bien puede tomar otro rumbo, que podría estar dibujado entre las líneas de esta historia.

El objetivo es generar una sonrisa en el rostro de quien lo lea. A veces pienso que el personaje de esta obra es mi otro yo. Se atrevió a dibujarme el camino que me encantaría tomar el día que decida casarme.

“Y los declaro marido y se fue” surge de su decisión de no casarse, ¿qué aspectos destaca de su propuesta?

Yo solo navego por las aguas turbias de mi imaginación y surgen cosas como estas. No soy un escritor responsable, como esos que se sientan todos los días a escribir.

¿Qué aspira como autor al escribir un texto?

Mi aspiración más grande es que me lean. Generar emociones en el lector, no limitarme ante la hoja en blanco y no tenerle miedo a una nueva aventura literaria.

Ahora bien, “Los versos que nunca canté” surge de su inclinación hacia la música, ¿qué tanto ha influido esa musicalidad en su obra?