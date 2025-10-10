Asociación de Diplomáticos en Honduras ofrecerá cena de gala a favor de Fundación Abrigo

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Diplomáticos en Honduras (ASH) tiene el honor de anunciar su cena de gala, que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de octubre a las 7:00 p.m. en el Hotel Intercontinental.
Este evento tiene como propósito recaudar fondos para apoyar la labor de Fundación Abrigo, organización dedicada a brindar protección, cuidado y albergue a personas en situación de vulnerabilidad en el país.
Los asistentes disfrutarán de una velada llena de elegancia, sorpresas y momentos especiales. Cada entrada tiene un valor de $100 y contribuirá directamente a mejorar la vida de quienes más lo necesitan.
Se invita a la sociedad hondureña, empresas y público en general a ser parte de esta noche especial, donde la generosidad se convierte en esperanza para muchas personas que dependen del apoyo de Fundación Abrigo.
Para reservaciones y más información sobre la fiesta de gala, puede contactarse directamente a través del correo electrónico diplomaticoshnd@gmail.com o llamando al (+504) 3240-0042
Sobre la fundación
Fundación Abrigo es una organización sin fines de lucro que, desde 2001, brinda apoyo integral a miles de hondureños y sus familias que reciben tratamientos médicos en hospitales como el Hospital Escuela, el Hospital Pediátrico María, Diálisis de Honduras, Teletón y el Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.
Cada año, nuestros albergues reciben a más de 57,000 personas, ofreciendo hospedaje y más de 225,000 platos de comida. Además, acompañamos y apoyamos a aproximadamente 5,000 niños y cuidamos de 17 pacientes renales permanentes, garantizando que nadie enfrente su tratamiento médico en soledad.