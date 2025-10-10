Asociación de Diplomáticos en Honduras ofrecerá cena de gala a favor de Fundación Abrigo

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Diplomáticos en Honduras (ASH) tiene el honor de anunciar su cena de gala, que se llevará a cabo el próximo viernes 24 de octubre a las 7:00 p.m. en el Hotel Intercontinental.

Este evento tiene como propósito recaudar fondos para apoyar la labor de Fundación Abrigo, organización dedicada a brindar protección, cuidado y albergue a personas en situación de vulnerabilidad en el país.

Los asistentes disfrutarán de una velada llena de elegancia, sorpresas y momentos especiales. Cada entrada tiene un valor de $100 y contribuirá directamente a mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

Se invita a la sociedad hondureña, empresas y público en general a ser parte de esta noche especial, donde la generosidad se convierte en esperanza para muchas personas que dependen del apoyo de Fundación Abrigo.