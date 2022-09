Artículo de Octavio Carvajal: Patria de torcidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras decenas de familias perdían sus casas en Tegucigalpa y un maestro, su esposa e hijas morían ahogados por las fieras inundaciones, cercanos a la jefa Xiomara Castro alababan el baile de gais que exponían, insolentes, sus nalgas en una deslucida fiesta patria donde “pervertidos” tiraron agua (no piedras ni bombas incendiarias) a adeptos de Libre en el Estadio Nacional.

Volverse tonto útil de oficiales, bolsistas y hasta de reporteros afines a una regencia depende del carácter de cada catracho, sea gacho o no. Pica el anzuelo aquel o aquellos que, creyéndose vivos, elevan a torcidos en plataformas con fines electoreros y aviesos, o ¿desfilaron con los gais altos funcionarios, doble vía, solapados que siguen escondidos en sus armarios?

Creímos que unos “raros” del mando saltarían las bardas de silla y de palco del coliseo capitalino en minifalda, con aritos, botas de charol, de “hilo”, en tanga, con pestañas, uñas postizas y pintalabios para ver su “pureza”, sus bellas curvas y sus esbeltos cuerpos, así habrían probado fehacientes que su apoyo a la tropa de gais del vulgo era real y no una jugada vulgar en que bailaron como títeres de vivos libidinosos, escondidos. Quieren, a la brava, hacer creer (a incautos) que lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Las linternas del régimen urden cargar el mal paso de otros? ¿Que lo ruin arrolle a la multitud?

Nomás consultas para no herirlos. Insistimos, cada quien hace con su vida lo que le sacie o altere sus bajos instintos, creyendo a su placer, que anda perfecto, aunque otros o las mayorías lo vean o lo juzguen torcido, blasfemo, inicuo y otros tantos calificativos de “inadaptados sociales”, nacidos con “sentido retrógrado”.

Comparar no es bueno, pero ¿el humano nació corrupto o nació primero la corrupción? Los valores morales no son exclusivos de clases sociales. Se tuerce quien quiere, así nazca pobre o rico en lo monetario o en lo mental. Los “artistas” del fresco desfile “inédito” (otrora patrio), buscaron “asustar” a un pueblo que ya no cree ni gusta de circos (solo en el de ciertos periodistas) de políticos bisagra.