Artículo de Octavio Carvajal: Consultar: ¿Qué? ¿Para qué?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la voz de un acaudalado hombre de negocios sonaron las trompetas por un plebiscito para consultarle al soberano, lo que, a su juicio, son males eternos que lo tienen hundido y agónico, entre corrupción (sin poderosos presos), desempleo, criminalidad y alto costo de la vida. Eso planteó “Chano” Rivera, quien de la nada, al modo de todos, se ofreció para “salvar” al pueblo.

No reñimos ni en sueños la oferta de Rivera quien se “vende” como un hondureño más y no político, excusándolo de que no ha gozado dietas públicas ni compartido festines de la política. Bien dijo el filósofo griego Aristóteles: “El hombre es un animal político”. “Chano”, de pronto, no es tan notorio como su hermano el notario “Toño” Rivera. Sin embargo, es una pieza del abolengo, de altos quilates.

VEA: Artículo de Octavio Carvajal: ¡Explosión económica!