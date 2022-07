Artículo de Octavio Carbajal: Inflados con inflación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin mostrar -por ahora- una real y creíble regla anticrisis para repeler la inflación y el alto costo de la vida con una moneda hecha tucos, las solemnes lucernas estatales idean espléndido y no como hilván congelar el precio de unos carburantes y de frenar otro leñazo eléctrico, mientras deleitan (imitando a los cachos) los más altos cargos, sueldos y lujos con hijos (as), esposos (as), cuñados (as), nueras, yernos y monas.

En campaña los más campanudos versados apoyan mil por mil los periódicos y sesudos análisis sobre cifras serias -no teñidas- de la micro y la macroeconomía del país.

Ahí salta el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (Fosdeh) que, al gusto de quienes ansían el trono, siempre le dan la razón en sus saberes y, ya en el poder, ni por joder leen sus estudios.



VAQUEROS

El agite económico solo perturba a las mayorías, menos a los de arriba, independiente de su color político. Aunque suene chiflado, una radio nacional divulgó una frase textual en la boca de Pedro Barquero, ministro de inversión de la jefa Xiomara Castro afirmando que: “Las medidas adoptadas por el gobierno han dado como resultado tener una inflación similar a países de primer mundo”.Dirigido a su cuenta de Twitter, el perito del Fosdeh, Ismael Zepeda Galo, cuyos sondeos fueron loados en años pasados por quienes hoy rigen la nación, le dijo a Barquero que su visión era “el chiste del día”.

}Con mucho respeto y cariño estimado, al cierre del primer semestre del año 2022, cerraremos a más del 10% la inflación interanual y en 6% la acumulada”, le ripostó Zepeda.“Hola”, tuiteó Barquero a Zepeda, “no es un chiste, es una realidad... ahorita tenemos la interanual en aproximadamente 9%, Inglaterra 9%... y así similar otros países... revísalo y te darás cuenta... un abrazo”.

Cuando les abona sí es bueno medirnos con naciones ricas, de adelanto, donde actualmente están ofertando miles de cupos a reos comunes y no a “presos políticos” que aquí sus jefes los liberan, les ponen corbatín y maletín.Quizá Barquero, el arquero “inglés” de Toty, ignora que el Reino Unido es, por hoy, el lugar con más multimillonarios (no ladrones) del planeta.

Además, con más de 67 millones de habitantes, es una de las diez economías más cardinales del globo por el grosor del PIB y modela 148 detenidos (presos) por cada cien mil almas.

Si midió a Honduras con esta monarquía, ¿por qué no la compara con Nicaragua?El último trimestre de 2021 BBC News Mundo tituló una crónica así: “Estamos contratando presos y no son suficientes”, preguntando el porqué el Reino Unido tiene chorro de plazas disponibles.

En transporte, resaltó, urgían llenar cien mil vacantes y que la Asociación Británica de Productores Independientes de Carnes pidió al Ministerio de Justicia ampliar puestos y permitir que reclusos sirvan en otras áreas.



Empero, los galanes criollos casi nunca van a prisión a menos que se los lleven y, si sueñan acusarlos, huyen, luego vuelven por indultos y los embuten con iguales o peores mañas en altos cargos, así nos clavan a sus hijos (as), esposas y toda su prole a lomos de la clientela de adeptos sabios o no que sufre su peor inflación congelada con alivios pasajeros y no sostenibles.

El pisto es del mismo costal del Banco Central de Honduras. ¿Mentimos?

SAQUEOS

Si los cachos nos dejaron en ruina total, ¿por qué sacar mil millones de dólares de las reservas para paliar la anarquía, entre deuda pública, sueldos, bonos soberanos y otras cargas? ¿No había otra salida que ir por lo más fácil tumbando lo ajeno? ¿Van a reponer ese capital? Sin enojo, son solo preguntas -ni siquiera críticas sanas- para un hilo de insanos engañando a miles de humanos.

En tiempos de vacas flacas no se sacan tesoros, se renuncia a plétoras, desde comer modestamente hasta viajar en un auto funcional para toda la familia. Fácil es exigir, hablar de candor, de acritud y, a tapadas o en público, sin pudor alguno, abusar de lujos y alardear carros pompa con guardias y gasolina pagados con tu pisto y el mío hijos... de este pueblo.Entre tanto caos, funcionarios “morales” compiten en quién anda la camioneta del año o tuitean amenazas de cárcel a los pasados en una pila de bajezas que nadie merece por parte de inflados sin inflación.

“Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones”, Séneca.



