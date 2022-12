Artículo de Octavio Carvajal: Excepción y decepción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El estado de excepción parcial fijado por la jefa Xiomara Castro agrada a unos y fastidia a otros. ¿Pagarán justos por pecadores?

Una cosa es acosar, capturar y encerrar con tesón a pandilleros para frenar y mermar su infernal paso en alianza con los de arriba y, otra, que sin garantías constitucionales los uniformados fuercen a inocentes y protejan a temibles delincuentes.

+Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector

No reñimos en si enchuta malo y si no, también es malo. ¡No!, la norma es una cosa, la clientela es otra. Las maras y sus jefes no solo acechan en la barriada, visten de traje, son políticos y ricachos sacros que andan en autos pompa surtidos —ilegales— de sirenas, luces alternas y sin placas en trama con una Seguridad prostituida. Adivina, adivinador ¿qué soberbio ‘galán’ es el enlace entre Castro y los chafas?