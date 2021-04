Artículo de Octavio Carvajal: USA los usa y destusa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cárcel perpetua a que inmoló el juez neoyorquino Kevin Castel a Antonio “Tony” Hernández por delitos de narcotráfico dejó claro por enésima vez que Estados Unidos es, a su modo, un atroz poderío que nuestros altivos parecen no razonar.

USA siempre usa a quien sea y los destusa donde sea para proteger sus intereses. “Amigos” sí, pero como el azadón.

Como si se tratase de una película que bate marca mundial, así fue el juicio contra “Tony” Hernández, hermano menor del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado quien, en sus cuentas de Facebook, Twitter y otros canales declaró su tedio e indignación por el fallo de Castel que validó tesis y testigos (capos) de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La soga

En enero de 2012 el Congreso Nacional, entonces liderado por el mismo JOH, varió el artículo 102 valiendo la extradición que selló la Sala de lo Constitucional el 8 de mayo de 2013 y visado —por mayoría— por el pleno del Poder Judicial a inicios de abril de 2014. Días después Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo voló al norte como primer extraditado.

En octubre de 2014 —bajo un cordón dirigido por el exjefe policial Ramón Sabillón— se capturó a Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”, parapetado en su mansión de El Hatillo que antes fue de un amigo suyo sampedrano que, igual, penó por narco. “Don H” intimó con hombres y damas de alcurnia. Además, lo loaban amos deportivos con cara de yo no fui. Sabillón cayó en desgracia al caerle a Los Valle.

Gringos o narcos

En medio de rumores, sospechas, farsas y verdades de un lado y de otro, varios capos de la droga siguen huidos o muertos; otros están intocables en el “caiga quien caiga”.

Julián Pacheco y compañía sigue en duda y en deuda con los gringos que urgen narcos catrachos. ¿Y en el imperio a quiénes protegen? Dicen quiénes envían la droga, pero no quiénes la reciben allá.

Poco a poco cayó el telón. Fabio Lobo se hundió en 2015. Su mutismo le pasó un gravoso cobro. Casi treinta años de cárcel. En 2017, la jueza Lorna Schofield le dijo: “No puedo dártela (clemencia), porque tú eras abogado en tu país, eras el hijo del Presidente y usaste tus influencias con altos funcionarios para facilitar el tráfico de drogas”. ¡Ay!, esas fotos en la empalizada. ¡Qué injusticia!

Destrabando carrete, en noviembre de 2018 —cuando salía de Estados Unidos— cayó “Tony” Hernández, año y medio después de que Devis Leonel jurara ante el fiscal Emil Bove —en el juicio contra Fabio Lobo— que el exdiputado le pidió un soborno para lavar dinero de su empresa Inrimar en obras públicas. Inrimar fue creada por un abogado preso en la costa norte y que, además, vendió su firma a una dama que ni con pétalos se le quita lo feíta. ¡Eres tú y solo tú!

Resaltamos que en octubre de 2016 “Tony”, aconsejado por JOH, viajó a Miami para aclarar su enredo o presunto vínculo con narcos. “Nadie está por encima de la ley”, dijo en ese tiempo el gobernante. Miles, incluso los más enconados rivales de JOH, no dieron crédito al vuelo rayo de “Tony”. Al final, sí viajó; su lío fue “mentir” a la DEA, dijo Castel.

Lista

Malas guías son bocas, ojos y oídos que aman las mentiras, dormir en burbujas, entre lisonjas. Por doquier hay galillos torciendo la realidad de un peliculón nefasto donde un chorro de políticos, ciertos financieros, militares, policías y unos cronistas salen revolcados con el bajo mundo. No se acostumbren al “tú me acostumbraste”. “Raíz de todos los males…”.

Medias verdades o medias farsas siempre fracasan. Tarde o temprano, las dos se tornan una bomba de tiempo. La prisión de por vida a “Tony” es, a nuestro juicio, un golpe bajo a su familia y una lección que todos debemos aprender o leerla bien para que unos y otros no nos cuenten su cuento a su manera. Del mismo modo, en Nueva York, cada quien canta al estilo de Sinatra, a su manera.

Ni dudar que la clase política del país debe meditar, ver si su paso está en camino limpio o en una real pocilga. No todo lo que brilla es oro ni todo lo que oímos, vemos o leemos podría ser verdad. Las palabras se toman de donde vienen y el silencio no siempre es buen aliado. “Tony” pagó cara su mudez, la alta factura del restaurante.

La verdad, aunque duela, siempre será la verdad. La DEA mandó recados a otros galanes, los adornó con nombre y apellido, así, a su manera, USA, los usa y los destusa.

Nicho

La DEA recordó al exalcalde Mario Cálix, alias “Cubeta”, primo de “Jorgito” el pulcro. Unos dicen que está vivo, otros que ya está en sepulcro.

Cabo

El secretario de Seguridad Julián Pacheco Tinoco no suelta prenda con los nombres de nuevos pedidos por USA. De preciso a indeciso. ¡Despierte!

Ficha

En relatos de capos en Nueva York salta otro diputado cachureco que esta vez no le apostó al cargo. ¿Está preocupado por sus fechorías?

Marca

La DEA envió unos papelitos y quema a varios de aquí con el bajo mundo. En la Corte Suprema dicen que “El Tigre” Bonilla no está rayado.

