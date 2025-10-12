Selección de Grandes Crímenes: El lado oscuro del despecho

<b>RESUMEN. </b>Marta y Nina estaban muertas. Asesinadas de la misma forma y con el mismo cuchillo. El detective de homicidios H-3 estaba seguro de que alguien que odiaba a Marta le quitó la vida.<br /><br />Pero, ¿por qué? No la odiaba de hacía poco tiempo. Era un rencor más viejo, indestructible y dañino en extremo. Entonces, ¿qué era? ¿Por qué? ¿Cómo llegó la asesina hasta ella? ¿Lo planificó cuidadosamente? ¿Qué hizo para acercarse a Marta? Y si no era así, si el H-3 se equivocaba, ¿estaba, entonces, ante un crimen por encargo?<br /><br />Estaba claro que Marta no tenía enemigas en la cárcel, que pagaba su condena esperando llegar a la media pena y solicitar libertad condicional; era una mujer modelo y le faltaba poco tiempo para solicitar aquel beneficio. El H-3 pensaba...