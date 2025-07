Selección de Grandes Crímenes: Huellas de tristeza

“Son como pelotitas -le dijo al médico- y me duelen”.El internista la remitió con el oncólogo y este le realizó varias pruebas, después de palpar las “pelotitas” que describía Martha.“Es mejor hacer unas pruebas más específicas -dijo el doctor-. No me gustan nada esos bultitos en tus mamas y eso que te duelan, no parece nada bueno”.

“Él quiso venir aquí -le dijo Martha a la Policía, con los ojos anegados en lágrimas-, y yo quería estar con él. Estuvimos felices, y yo me acerqué a él para abrazarlo. No me había quitado el brasier, donde andaba dos pelotas de trapo... y él, al sentirlas, se levantó de la cama y me dijo que le daba asco... Yo le supliqué que no me tratara así, le dije que lo quería y yo estaba dispuesta a perdonarlo... Que volviera conmigo. Pero él se burló. Estaba desnudo, como yo, y se metió al baño. Se bañó rápido, y cuando salió, estaba empapado. Yo me paré, para suplicarle, pero me rechazó. Y fue en ese momento en que él se deslizó. Estaba descalzo y la cerámica es lisa, y más con los pies mojados. Se fue para atrás y cayó de espalda. La cabeza le rebotó en el suelo y no se movió. Cuando vi que no se levantaba, llamé a las personas del motel. Ellos dijeron que estaba muerto, sangraba por la boca y la nariz y le salía algo de sangre por los oídos. Y los llamaron a ustedes. Yo no me di cuenta que estaba desnuda cuando los primeros policías llegaron... Ellos me dijeron que me vistiera, y después vino la DPI”.Todo esto está descrito en el expediente de Martha, del cual el doctor Cherenfant tiene una copia.

“La acusaron de parricidio -dijo el doctor-, y la detuvieron. Nunca pude reconstruir sus mamas... La mataron en la cárcel... Una mañana, mientras pasaban lista, ella no se levantó de su cama. Cuando fueron a buscarla, la encontraron con la cobija de pies a cabeza.

La llevaron a la morgue. El forense dijo que murió envenenada. Nadie sabe cómo llegó el veneno hasta ella, si alguien se lo dio... Martha murió inocente. Y fui a visitarla varias veces, y queríamos reprogramar la cirugía de reconstrucción de mamas, pero ella ya no estaba tan entusiasmada. El fiscal la acusaba de un crimen que no cometió, y ella así me lo dijo. Y le creí. Sé que ella era inocente. Hasta sus dos hijos la abandonaron. Nunca fueron a verla a la cárcel. Solo su mamá y sus dos hermanas llegaron a visitarla. Yo pagué los gastos fúnebres. Era lo menos que podía hacer por aquella mujer inocente, a la que no pude ayudarle. Y eso me hace sentirme triste. Hoy, los detectives de la Policía dicen que las cosas pasaron como ella se los contó en la escena, en el motel, y están seguros de que una buena defensa hubiera conseguido su libertad. Pero, ella ya no tenía ganas de vivir. Se sentía abandonada por todos los que amaba, y, es mi opinión, que ella tomó aquel veneno para ratas... ¿Cómo lo consiguió? No lo sé. Tal vez en la cárcel alguien lo sepa”.