Presentarán cargos contra empleado que fue atacado y provocó la muerte de un tigre en Florida

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La intención de alimentar a un gran felino del zoológico de Naples, Florida, terminó en una triste tragedia y cargos policiales contra un trabajador de limpieza que ahora se recupera en un centro asistencial.

Todo ocurrió el pasado miércoles, cuando River Rosenquist (26) intentó alimentar a un tigre luego de que el recinto cerrara sus puertas. El hombre entró a un área restringida, una zona de grandes felinos, y al parecer intentó tocar o alimentar al animal, ambas cosas peligrosas y no autorizadas.

"Eko", un tigre adulto de Malasia que llegó al zoológico en 2019, le agarró el brazo y lo tiró a través de las rejas. El felino lo mantuvo así hasta que un policía se vio obligado a abatir al animal de un disparo, de acuerdo a las versiones oficiales.

Jack Mulvena, presidente del zoológico de Naples, informó este sábado que las autoridades del Condado de Collier evalúan enfrentar cargos en contra del joven tras la muerte de "Eko".

Un video de las cámaras de seguridad muestra al trabajor que grita por ayuda, mientras el tigre tiene dentro de su boca una buena parte de su brazo izquierdo. El llamado del empleado al 911 se ha hecho viral en las redes sociales.

Por su parte, Mulvena detalló que el zoológico no presentará cargos a raíz del hecho, pues los protocolos y políticas internas de la institución no tienen "responsabilidad de ninguna manera" por lo ocurrido, tratándose de un error humano.

El directivo también respaldó que el agente hiciera uso de su arma de fuego, una acción que va en concordancia con los protocolos del recinto en una situación similar. Asimismo, deseó una pronta recuperación al trabajador.

