Bebé muere luego de que su padre atendiera el parto viendo un video de YouTube

TAMIL NADU, INDIA.- Un hombre fue arrestado por las autoridades de Tamil Nadu, India, luego de que asistiera el parto de una mujer viendo un tutorial en YouTube; el pequeño falleció durante el nacimiento.



Por su parte, la madre del bebé fue llevada a un centro asistencial en estado crítico, informó el Departamento de Salud en el distrito de Ranipet de Tamil Nadu.

El responsable del hecho es el padre del pequeño, un comerciante de 32 años de edad. Según los medios locales supuestamente se basó en videos de YouTube para ayudar a su esposa Gomathi, de 28 años, a dar a luz a su bebé.



“Los miembros de la familia dijeron que la entrega se realizó con el permiso de Gomathi y que no había nada malo por parte de Lokanathan (padre del bebé), por lo que aún no hemos reservado a nadie. Estamos realizando la investigación, se tomarán más medidas en función de su resultado”, dijo la Policía.



De acuerdo con las formaciones, la fémina comenzó a tener dolores de parto el pasado 18 de diciembre, sin embargo, en vez de trasladarla a un hospital, su pareja decidió ayudarla a dar a luz en su casa mientras seguía los pasos que le explicaban en un video de Youtube.



No obstante, tras una larga lucha, la joven madre dio a luz a un varón que nació muerto. Como sangraba profusamente, su marido la llevó a un Centro de Salud Primario cercano, desde donde los enviaron al Hospital del Gobierno de Vellore.



“Gomathi quedó embarazada en marzo de este año. Registraron el embarazo en el Centro de Salud Primaria, pero no acudieron para ningún control posterior. Cuando la enfermera de Village Health (VHN) les pidió que fueran a la revisión, la pareja informó que estaban recibiendo tratamiento en el Hospital Vellore CMC. Se les pidió que entregaran los recibos de los chequeos, que siguieron demorando. El VHN volvió a contactarlos cuando se acercaba la fecha límite del 13 de diciembre, pero dijeron que se estaban ocupando de eso”, explicaron los funcionarios de salud.

