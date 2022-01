Paraguaya brinda por Navidad y Año Nuevo en sitio donde falleció su hijo 22 años atrás

ASUNCIÓN, PARAGUAY.- Con la llegada de Navidad y del Año Nuevo, son numerosas las historias familiares que salen a la luz, una llenas de alegría y otras más de sufrimiento y soledad.

La imagen de un par de mujeres en Asunción, Paraguay, se volvió viral en las últimas horas, no porque se encuentran brindando en la calle, sino por la tragedia que existe detrás.

Como si se tratara de un lugar privado, se ve a las féminas sentadas en unas sillas plásticas, en medio de una acera para el paso peatonal. Sin embargo, para ellas, el sitio guarda un sentido más especial y significativo.

De acuerdo al diario Extra, se trata de una tradición de Cecilia Centurión de 79 años. Una mujer viuda que desde hace dos décadas asiste a la avenida Concejal Vargas, esquina con Mariscal López, en la capital guaraní.

Este año la acompañó su nieta María José, de 19 años, quien aparece también en la fotografía.

Pero, ¿por qué razón acude al lugar?

Centurión recuerda perfectamente el viernes 31 de diciembre de 1999. Para entonces, se encontraba en su natal municipio (General Artigas) cuando sus familiares recibieron una triste noticia: su hijo había muerto en un accidente de automóvil y nadie se animó a decirle por un rato, simplemente lloraban.

El 29 de diciembre de ese mismo año, él la acompañó a la terminal donde tomó su transporte de la capital a su localidad.

"Me abrazó, me besó y me dijo: 'mamá, yo te quiero mucho'", rememoró la paraguaya, tal y como la última vez que lo vio.

Desde entonces recuerda a su hijo, quien disfrutaba mucho de las festividades decembrinas, yendo a brindar al lugar donde falleció. Más tarde prende una vela, regresa a su casa y cena en compañía de sus familiares.

Además, aseguró que lo hará cada año mientras ella permanezca con vida.

Finalmente, lamentó las burlas que han surgido en las redes sociales por su actuación de amor. "Puede morirse tu mamá, tu papá, tu hermano, tu marido… pero la muerte de un hijo no se repone jamás”, sostuvo Centurión.

