Presentadora llama Oritrón a nueva variante de covid y causa revuelto en redes

MADRID, ESPAÑA.-La presentadora española Paz Padilla causó revuelo en redes sociales esta semana al confundir el nombre de la nueva variante del covid-19 ómicron y llamarla "Oritrón".

La situación se dio cuando la presentadora realizaba una transmisión junto a Anne Igartiburu y María del Monte en la que les confesó que está nuevamente contagiada del coronavirus.

"Ha sido muy triste", explicaba en un directo de Instagram en el que comenzó a lanzar frases sobre la pandemia y sus variantes.

"Las vacunas no sirven para nada, la vacuna es una proteína que te meten la "Spider" que es la proteína por donde entra el virus, pero claro la vacuna es la del bicho de "Luján" y el bicho ha mutado, ahora tenemos al "Oritrón y ya el bicho es como que no entra por la puerta, entra por la ventana"", se escucha decir a la presentadora Paz Padilla mientras sus compañeras del live muestran desconcierto en sus miradas.

Tras sus declaración las reacciones no se hicieron esperar en redes en donde los internautas tomaron a "Oritrón", "Spider" y "Luján" como tema de sus bromas.

No volveré a poner una peli hasta que Paz Padilla no me confirme que es seguro. #Oritron pic.twitter.com/On0d2wwkIK