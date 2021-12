Guardia real pasó sobre menor que se le atravesó en el camino en la Torre de Londres

LONDRES, INGLATERRA.- El video donde un guardia real camina sobre un niño que se le atravesó en el paso se hizo viral en las redes sociales. El hecho se registró en la Torre de Londres, Inglaterra.



Los Guardia de la Reina pasaban por el lugar y el menor se le atravesó por lo que el uniformado pasó con su peculiar marcha sobre el menor.

A los turistas en la zona ya se les había informado sobre el recorrido de la Patrulla Real por la zona, por lo que muchos se detuvieron para tomar fotografías, sin embargo el menor se cruzó en el camino de los soldados, quienes continuaron con su recorrido.



“Estamos al tanto de un incidente en la Torre de Londres hoy temprano durante una patrulla de rutina”, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa.



El video fue publicado en la plataforma Tiktok donde varios usuarios dieron su opinión sobre el hecho, no obstante, parece que existe una regla para que los soldados se enfrenten a los obstáculos, lo cual incluye patear y gritar.

El Guardia de la Reina, es un soldado escogido de uno de los cinco regimientos de infantería y que lleva tres siglos ejecutando esa labor, se caracteriza normalmente por sus túnicas rojas y sombreros de piel de oso.

