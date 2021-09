Error garrafal en bandera de Honduras desata críticas contra la Juve

ROMA, ITALIA.-El club italiano Juventus está en el ojo del huracán luego de publicar una imagen con la que felicitaba a Centroamérica por su Bicentenario de Independencia.



La imagen muestra el Juventus Stadium con las cinco banderas de Centroamérica, pero una de ellas tenía un terrible error que no pasó desapercibido por los hondureños.

VEA: Angie Flores encanta a sus fans con canciones folclóricas e inmenso vestido en el Bicentenario



Las cinco estrellas de la Bandera Nacional fueron ubicadas erróneamente causado la indignación de los catrachos alrededor del mundo.



No tardaron en comenzar a reclamarle al equipo italiano sobre la posición correcta de las cinco estrellas.

ADEMÁS: Así lucieron las bellas presentadoras hondureñas en el Bicentenario



"Muchas Gracias por sus deseos, pero enfadado a la vez. La bandera patria no lleva las cinco estrellas de esa forma", escribió un catracho en la publicación de Facebook.



"Muchas gracias por la intención, pero la bandera de Honduras no es esa, prácticamente un insulto, pero gracias", posteó otro.



Hasta el momento de la publicación de esta nota el equipo italiano no se ha disculpado por el grave error que cometió con la bandera hondureña ni cambió el post en sus redes sociales.

DE INTERÉS: Dj Sy reaparece en el show del Bicentenario de Honduras