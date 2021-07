"No la recargué": Captan a enfermera con jeringa vacía en vacunación contra el covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde que inició la aplicación de vacunas contra el covid-19, se han captado muchos videos alrededor del mundo en los que el personal a cargo de la inmunización no aplica la dosis correspondiente a la población, en algunos casos ha sido necesario que las personas reclamen para que se repita el procedimiento de forma correcta, en otros los mismos médicos o enfermeras corrigen el error, pero también hay casos de quienes aseguran que se percataron de la situación hasta que ya habían salido del centro.



Un caso similar se viralizó en las redes sociales en los últimos días, donde los usuarios aseguran que el hecho tuvo lugar en un punto de vacunación en Honduras, aunque ese extremo no ha sido confirmado por las autoridades de la Secretaría de Salud o las personas que grabaron el video. Lo que sí es cierto es que en las imágenes se aprecia el confuso momento en que la enfermera vacunó al paciente sin la dosis del antídoto.

En los primeros segundos del video la profesional se dirige al ciudadano y le pregunta "Primera dosis, ¿verdad?", ante lo que él responde que sí; acto seguido ella le solicita que deje al descubierto su brazo, lo desinfecta y mientras le introduce la jeringa le explica que está siendo vacunado con la dosis de Moderna, además, le indica qué hacer en caso de presentar fiebre.



Posteriormente, se voltea hacia la mesa cercana donde tiene los implementos necesarios para la vacunación y aparentemente se percata que está siendo grabada por los acompañantes del joven vacunado. Segundos después abre una nueva jeringa y se acerca al muchacho para decirle: "No recargué la que le había puesto. Aquí la tengo, Ahí mismo se la voy a poner".

Los jóvenes entre risas se muestran confundidos y le dicen a la profesional de la salud que "no se preocupe", al tiempo que realizan bromas diciendo que saldrá con las dosis aplicadas.



El video ha causado todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues muchos aseguran que no se trató de un olvido, sino de una práctica que podría ser habitual en algunas personas a cargo de la vacunación, pero que al ser grabada no le quedó más que retractarse de la acción incorrecta que realizó, otros en cambio, dijeron que el persona de salud cumple turnos tan extensos y cansados que es normal tener un error de ese tipo. ¿Usted qué opina?