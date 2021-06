En la quiebra y con otra mujer: Hombre perdió una fortuna en una boda falsa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como si fuera sacada de una película, la historia de James -como se hace llamar por la vergüenza tras lo ocurrido- es el mejor ejemplo la insensatez fusionada con la malicia.



James trabajaba en una organización benéfica en Reino Unido, donde había logrado ahorrar lo suficiente para su retiro y vivir con muchas comodidades, pero su calvario comenzó cuando un amigo le pidió que le ayudara a establecer un nuevo proyecto en Ucrania, con el que ayudaría a niños en una zona de conflicto. James aceptó.



En 2015 se mudó a Ucrania y necesitó contratar a una traductora llamada Julia, pues no manejaba el idioma y ella sería de gran ayuda para adaptarse más rápido.



Un día, Julia le presentó a una de sus amigas llamada Irina de 32 años, con quien a pesar de tener 20 años de diferencia, sintió una conexión inmediata. La comunicación entre ellos era mediada por la misma Julia, pues se había convertido en los labios de James.

Irina le contó a James que había tenido dos matrimonios antes, por lo que casarse con otro ucraniano no estaba en sus planes. En cierto modo interpretó que la presencia de James en su vida era una oportunidad única... y así la tomó.



Tras varios meses de relación -muchos de ellos separados por los viajes de James a su país natal- ambos acordaron que querían casarse, pero antes de eso ella debía aprender inglés, pues Julia no estaría todo el tiempo con ellos, entonces James le pagó clases exclusivas y mientras ella aprendía el idioma se seguían comunicando a través de la aplicación Viber o apoyados por Julia, quien cobrabra 150 dólares por cada hora en la que les servía de traductora. También consumía las comidas y bebidas que la pareja pedía en los restaurantes y entraba con ellos a las obras y conciertos.

Ilusión

James confiesa que parte de su amor por Irina creció porque pese a venir de dos matrimonios previos ella parecía tener muchos valores y ser muy tímida, pues le pidió que no se besaran ni tuvieran relaciones sexuales antes de casarse, pues "quería ir lento".



"Ese es un estándar moral muy alto, obviamente, la habían educado muy bien", confiesa James que pensó en ese momento.



Ocho meses antes de la boda la pareja celebró una despedida de solteros y planearon comenzar con los trámites para que ella pudiera irse a vivir con él a Reino Unido, pero se encontraron con una engorrosa burocracia ucraniana que los obligó a cambiar el rumbo: él renunciaría a su trabajo en Reino Unido, vendería su casa y se mudaría a Ucrania para estar juntos.

Una vez con esto en marcha, la pareja debía comprar una casa en Ucrania cuanto antes, pero entre James intentando dejar todo listo para emprender su mudanza y el tiempo corriendo, decidieron que Irina se encargaría de comprar la vivienda. James debía depositar 200 mil dólares para la casa, pero el dinero no debía ir dirigido a Irina, pues le dijeron que era más seguro hacerlo a la cuenta de la empresa de Kristina, una de sus amigas.



La razón de la extraña decisión fue que Ucrania es uno de los países con la peor fama sobre robos bancarios en Europa, entonces así la transacción sería más "formal y segura". Sin embargo, lo más raro estaba apenas por comenzar.



Irina le dijo a James que el banco alegaba que solo le entregaría el dinero a Kristina si ella y él estaban legalmente casados, pues sus reglamentos internos no permitían que una suma tan grande fuese retirada en esas circunstancias. Además, le dijeron que la boda solo sería algo protocolario que se podría disolver en unos cuantos días, así que aceptó.



Fue así que el viernes 10 de julio de 2017, James se casó con Kristina Stakhova y sorprendentemente, esa misma tarde ambas mujeres le contaron que el dinero no solo había sido liberado, sino que además la casa ya estaba comprada, por un costo de 200 mil dólares.



Al día siguiente de su boda con Kristina -como su matrimonio con Irina seguía en pie- su prometida lo llevó al lugar donde se haría la recepción antes del evento, era como una pequeña celebración previa en la famosa Villa Otrada, donde Irina invitó aproximadamente a 60 personas entre amigos y familiares suyos, todo esto tuvo un costo de 20 mil dólares que él pagó con gusto.

Sin embargo, esa noche, James solo recuerda haber terminado en un hospital, presuntamente tras haber ingerido alguna sustancia, pero él solo recuerda a la madre de Irina dándole a beber unos tragos que aparentemente estaban adulterados.



"Ella me estaba dando bebidas y ahora estoy seguro de que tenían algo, comencé a temblar violentamente y me tuvieron que sacar de allí", relató.

La farsa

Tras ser dado de alta del hospital intentó contactar a su prometida, pero ella le respondió que estaba molesta con él porque "se emborrachó y la humilló frente a su familia" y que además ella estaba internada en un hospital, donde él no podía visitarla porque al final de cuentas, estaba casado con Kristina y no con ella.



Al darse cuenta de su estado, James le transfirió 12,000 dólares más para que ella cubriera los gastos médicos. Pero mientras esperaba a que su novia se "recuperara" un hombre se contactó con él y le quitó la venda de los ojos.



El desconocido le contó que su departamento no costó 200 mil dólares sino 63,000, es decir, una diferencia de 140 mil dólares de lo que pagó. Además, James se enteró de que la mujer que lo drogó no era realmente la madre de Irina, sino que en realidad era la mamá de Julia, la traductora que se encargó de presentarlos hacía un tiempo.



Por otro lado, su dulce novia estaba casada con Andriy Skyov desde agosto de 2105, es decir, tres meses antes de conocerlo. Y Kristina, la mujer con la que contrajo matrimonio legal por los inconvenientes bancarios, también había estado casada, su esposo se llamaba Denys y ambos se divorciaron tres semanas antes de que ella se casara con James. Una vez que terminó el matrimonio fraudulento ellos se casaron nuevamente.



Ahora, el hombre estaba solo, en un país ajeno, sin empleo, dinero y sin esposa, por lo que acudió ante las autoridades para intentar recuperar los cerca de 250,000 dólares que le robaron e intentar obtener un poco de justicia, pero asegura que "a veces se reían en su cara" después de relatar la historia.



James presentó los documentos bancarios de las transacciones, los papeles de su falso matrimonio y los mensajes y fotografías con Irina y Julia y nada de esto era suficiente para la Policía. Las mujeres fueron interrogadas pero se consideró que no había suficiente evidencia para procesarlas.



Hasta el momento, lo único que James ha podido conseguir es que tras la anulación de su matrimonio con Kristina, un juez le dio los derechos sobre el apartamento de 63 mil dólares y muy en el fondo, él espera que tras la pandemia del covid-19 el inmueble suba de precio para poder venderlo.

Actualmente, también se encuentra pagando a un investigador privado para que "con sus propios métodos" consiga que las mujeres le devuelvan su dinero, pero no hay muchos avances al respecto.



Otro "logro" que consiguió es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido modificó su advertencia de viaje a Ucrania para crear conciencia en los extranjeros, pues lamentablemente, la estafa matrimonial se ha vuelto un práctica popular en el país.



"Ha habido incidentes de fraude matrimonial e intentos de extorsión que afectaron a ciudadanos en el exterior. "Desafortunadamente, es muy poco probable que puedas recuperar tu dinero si eres víctima de tal estafa", advierte el sitio gubernamental, un mensaje que James desearía haber leído hace casi seis años.