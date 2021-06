Internan en un psiquiátrico a mujer que dijo haber dado a luz a 10 bebés

GAUTENG, SUDÁFRICA.- Gosiame Sithole, la mujer que se convirtió en noticia mundial tras anunciar que había dado a luz a diez bebés en un mismo parto, se encuentra enfrentando un problema legal, pues sus allegados alegan que fue internada en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad.



El 8 de junio, Gosiame anunció el nacimiento de sus 10 hijos en Sudáfrica. La mujer dijo muy contenta que fueron siete varones y tres niñas y que habían nacido a las 29 semanas de gestación. Ante esta noticia, la organización de récord Guinness la consideró para ostentar el título al parto con mayor cantidad de hijos, sin embargo, a varios días del alumbramiento, nadie sabe dónde están los bebés.

Fue su misma pareja, Teboho Tsotetsi, quien negó la existencia de los niños y aseguró que la mujer de 37 años lo inventó todo. Ahora, Gosiame ha sido llevada a un hospital para una evaluación psiquiátrica, según informó el medio local Eyewitness New.



Rofiloe Mokoena, abogada Gosiame, dijo que su representada había sido llevada contra su voluntad y que procedería a solicitar una orden judicial para que sea liberada cuanto antes.



Por su parte, la presunta madre sigue sin decir dónde están sus hijos o admitir que todo fue una historia creada en su imaginación. Según Daily Mail, lo que sí advirtió es que lo seguirá manteniendo en secreto pues dijo que "nadie puede obligarla" a hablar.

Postura de la familia

"Yo no lo podía creer. Me sentí como uno de los hijos elegidos por Dios. Me sentí bendecido por recibir este tipo de bendiciones cuando muchas personas necesitan niños. Es un milagro que agradezco. Tuve que ir a hacer mi propia investigación sobre si una persona realmente podía concebir ocho hijos. Era algo nuevo. Sabía de gemelos, trillizos e incluso cuatrillizos", declaró Teboho Tsotetsi cuando supo del embarazo múltiple.

Sin embargo, su familia emitió un comunicado en el que detallaron: "Él (Teboho) hizo varios intentos de visitar a su novia, pero ella no ha revelado su paradero y el estado de sus bebés. La familia ha resuelto y concluido que no hay 10 bebés nacidos entre Teboho Tsotetsi y Gosiame Sithole, hasta que se demuestre lo contrario y desea disculparse por cualquier inconveniente y vergüenza", escribieron.



Mientras tanto, familiares director de la mujer y organizaciones defensoras de derechos humanos apoyan su decisión de llamarse al silencio si así lo desea y apelan por sacarla del hospital psiquiátrico, pues dicen que además está siendo objeto de maltrato por parte de los empleados.



"Sithole nos dijo que el personal la maltrataba como si estuviera mentalmente perturbada. Dice que le gritaban y … la esposaron. Esto la está rompiendo, queremos que la liberen porque la retienen contra su voluntad", dijo la activista Dalian Mboweni.

