Sudáfrica: Mujer da a luz a 10 bebés en un solo parto y bate nuevo récord

GAUTENG, SUDÁFRICA.- Una mujer sudraficana es la nueva acreedora del récord mundial Guinness a la madre con la mayor cantidad de hijos nacidos en un mismo parto, pues dio a luz a 10 bebés.



El insólito acontecimiento tuvo lugar en la ciudad de Pretoria, en la provincia de Gauteng, Sudáfrica. Su nombre es Gosiame Thamara Sithole y tiene 37 años.



Según informaron medios locales, en los ultrasonidos de Gosiame solo se podía ver a ocho bebés, pero durante el parto se llevaron la enorme sorpresa de que finalmente nacieron 10 niños, siete de ellos varones y tres niñas. La situación puso a los médicos en una situación tan crítica que el alumbramiento se llevó a cabo por cesárea a las 29 semanas de gestación.

Un vientre fructífero

La mujer ya había tenido hijos anteriormente, pues era madre de una pareja de gemelos de seis años de edad, por lo que ahora, se convirtió en la orgullosa madre de 12 hijos.



El medio local Pretoria News dio a conocer que en un primer momento la mujer pensó qu tendría sextillizos, pero luego los ultrasonidos mostraron a ocho bebés, por lo que aunque la habían considerado para llevarse el récord Guinness, terminaron dándoselo a una joven de Malí, que dio a luz a nueve bebés en mayo pasado. Sin embargo, el premio parece haber estado destinado a la madre sudafricana desde el inicio, por lo que a menos de un mes cambió de dueña.

"Estoy impactada por mi embarazo. Fue duro al principio. Estaba enferma. Fue difícil para mí. Todavía es difícil, pero ahora estoy acostumbrada. Ya no siento el dolor, pero todavía es un poco difícil. Solo oro para que Dios me ayude a dar a luz a todos mis hijos en una condición saludable, y para que mis hijos y yo salgamos vivos. Me complacería", dijo Sithole en ese momento.

Gosiame Thamara Sithole y Teboho Tsotets antes de convertise en padres de 12 hijos. Foto: @chikistrakiz



Sacar adelante a 10 vidas

“¿Cómo encajarán en el útero? ¿Sobrevivirán? ¿Y si salieran unidos en la cabeza, en el estómago o en las manos? ¿Qué pasaría?”, pensaba la madre cuando aún estaba embarazada y creía que tendría ocho hijos. "Yo no lo podía creer. Me sentí como uno de los hijos elegidos por Dios. Me sentí bendecido por recibir este tipo de bendiciones cuando muchas personas necesitan niños. Es un milagro que agradezco. Tuve que ir a hacer mi propia investigación sobre si una persona realmente podía concebir ocho hijos. Era algo nuevo. Sabía de gemelos, trillizos e incluso cuatrillizos", afirmó por su parte Teboho Tsotets, padre de los niños.



Sin embargo, aunque la noticia los llenó de alegría, los 10 bebés también les preocupan, pues Tsotetsi actualmente está desempleado, por lo que afirma que se siente "abrumado".



Los médicos que han seguido el caso consideran tampoco dejaron de asombrarse, pues aseguran que es normal ver un nacimiento múltiple en embarazos que se llevaron a término gracias a tratamientos de fertilidad, como en el caso de la estadounidense Nadya Suleman, quien dio a luz a ocho niños en 2009 y que fueron concebidos mediante fertilización in vitro. Ella era quien tenía el récord Guinness antes de la joven maliense. Pero en el caso de la madre sudafricana fue un embarazo natural y sin complicaciones.

