Artista italiano vende una estatua invisible en 15,000 euros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un italiano logró vender una cuestionada obra por 15,000 euros en los últimos días y con ello, revolucionar el mundo artístico.



Salvatore Garau fue noticia a nivel mundial tras conseguir que un comprador se llevara su obra invisible, sí, la obra está bautizada "Lo sono" (Yo soy) y es una escultura inmaterial, según su autor.



Al ser una escultura que no existe en ningún lugar más que en la mente de su creador, su venta ha causado todo tipo de reacciones, entre quienes aseguran que no saben si es más descabelleda la idea del vendedor o la del comprador que pagó por algo que no puede ver o tocar.

"El vacío es más que un espacio lleno de energía y aunque lo vaciemos y no quede anda, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, ese nada tiene un peso. Por lo tanto, tiene energía que se condensa y se transforma en partículas, es decir, en nosotros", justificó el artista.



Salvatore también aseguró que el espacio en donde él decidió "hacer" la obra no es un espacio en blanco, pues concentra sus pensamientos, logrando que la escultura tomara las formas más variadas. "Después de todo, ¿no le damos forma a un Dios que nunca hemos visto?", cuestionó.



La subasta comenzó en una cifra de 6,000 euros, pero al aumentar su popularidad y atención mediática logró venderse por más del doble.

