Cliente deja propina de 16,000 dólares en New Hampshire  

NUEVA INGLATERRA, ESTADOS UNIDOS.-Un cliente sorprendió a los empleados de un restaurante de New Hampshire, Estados Unidos, luego de dejar una increíble propina.



"Era una especie de hombre misterioso", cuenta la camarera Michelle McCudden, quien recibió la sorpresa de aquel hombre.



Este hombre llegó al restaurante donde pidió un par de perros calientes, algunos cócteles y encurtidos fritos, por lo que solo gastó 37 dólares.



Y al momento de pagar fue cuando la mesera recibió la tormenta sorpresa. "He estado haciendo esto durante mucho tiempo y nunca pensé que me pasaría algo así", dijo.

LEA: Shin Shin, una osa panda, da a luz a mellizos en un zoológico de Tokio



La cuenta total era un poco más de 37, y la propina fue de 16,000 dólares.



"Pensé que era un error", dijo el propietario del restaurante Mike Zarella. "un error tipográfico", pero el mismo cliente aseguró que no era una broma.



“Subimos y le dimos las gracias”, dijo la mesera muy agradecida por la cantidad de dinero que recibió. Este fue repartido entre los ocho camareros y los cocineros que estaban laborando.

ADEMÁS: Plaga de ratones obliga a evacuar presos de la cárcel de Australia