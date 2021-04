12 años después, joven se corta su cabello, el más largo del mundo

NUEVA DELHI, INDIA.- Nilanshi Patel, la adolescente originaria de la India conocida por estar en el libro de los Guinness World Records por tener el cabello más largo del mundo, finalmente se cortó su larga melena que llegó a medir 200 centímetros.



Tras 12 años de dejarlo crecer y crecer, Patel apodada como “Rapunze de la vida reall”, decidió cortárselo para donar su larga cabellera y que esta sea exhibida en el Museo de Ripley’s Believe It or Not! en Hollywood, California.



“Mi cabello me dio mucho y gracias a él, soy reconocida, ahora es el momento de retribuir”, comentó Nilanshi.

LEA: Hombre huye de la policía y destroza Maserati de su novia



Nilanshi logró por primera vez el título del Guinness World Records por el cabello más largo de una adolescente en septiembre de 2018, cuando tenía 16 años, y su cabello medía una longitud de 170.5 cm. Desde entonces logró romper su propio récord dos veces.



Su cabello se midió en su punto más largo en julio de 2020, justo antes de su cumpleaños número 18, cuando alcanzó la impresionante longitud de dos metros, lo que también confirma el lugar de Nilanshi en la historia como poseedor del título de récord mundial del cabello más largo jamás visto en un adolescente.

Así es como luce la joven en la actualidad tras cortarse la larga cabellera.





Nilanshi tenía 6 años cuando tomó la decisión de no cortarse el pelo nunca más debido a una mala experiencia vivida en una estética.

LEA: Mujer recibe $1.2 millones en su cuenta por error y se niega a devolverlo



Acerca de su nuevo look, la joven dijo: “Me encanta mi nuevo peinado. Me siento orgullosa de enviar mi cabello al museo de Estados Unidos. La gente verá y se inspirará con él. Estoy muy, muy feliz… Hoy es un nuevo comienzo y espero romper muchos más récords en el futuro”.