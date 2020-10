¿Por qué el martes 13 se relaciona con la mala suerte?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Llega el martes 13 y automáticamente todos lo relacionan con la mala suerte... ¿pero de dónde proviene?



Infinidad de películas, historias aterradoras y supersticiones se crearon a partir de esta fecha, dando mayor relevancia a la creencia.

Históricamente se basa en creencias religiosas, mitológicas y hasta leyendas.



Según creencias religiosas, Marte era el dios romano de la guerra, por lo que el martes está regido por el planeta rojo que significa destrucción, sangre y violencia.



Otra de las creencias está basada en que 13 eran los que participaron de la Última Cena de Jesús: él y los doce apóstoles. Y justamente Judas, quien lo traicionó, siempre fue considerado el número 13.

De igual manera en muchas culturas este número está asociado con la muerte y espíritus malignos.



A ciencia cierta no hay un hecho particular que explique por qué el martes 13 se traduce como un día de mala suerte, pero no cabe duda que en América y algunos países de Europa muchos se cuidan aún más este día del año.

