Mujer llega vestida de novia al trabajo de su novio para obligarlo a casarse

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Un nuevo video comenzó a viralizarse en Tiktok: la protagonista es una mujer que llegó vestida de novia y junto a un pastor -al trabajo de su novio- para obligarlo a casarse con ella.



En el video, publicado en la popular plataforma, se ve a la mujer con su vestido de novia, con el religioso que la casaría y otra mujer que llevaba unas flores.

De un momento a otro se acerca a quien supuestamente es su novio, quien se encuentra arreglando unos artículos de la tienda donde labora.



“Nos casamos ahora o se acabó”, le dice la mujer a su pareja, quien supuestamente le había entregado el anillo de compromiso dos años antes.

“Sí, nos vamos a casar ahora mismo o me voy, me voy. Terminamos si no te casas conmigo en este segundo. Traje a un pastor, traje a Emily, ella es mi dama de honor”, se escucha decir a la novia frente al sorprendido chico.



“Me pusiste este anillo hace dos años y es momento de hacerlo o escapar”, agregó la novia. Al final ambos salieron del establecimiento, pero se desconoce si la mujer logró su objetivo.

