El pegajoso video viral que rompe récord en TikTok

MANILA, FILIPINAS.- TikTok sin duda se ha convertido en una de las aplicaciones más entretenidas durante este 2020 y sus divertidos videos son parte del día a día.

Uno de los videos más vistos en las últimas semanas es el de Bella Poarch, una joven filipina de 19 años.

Así como muchas jóvenes que no pasaron desapercibidas, Bella Poarch se ha convertido en la persona más vista en TikTok con más de 34 millones de usuarios interactuando en sus videos. En su Instagram la joven tiene más de 5 millones de seguidores.



Todo ocurrió en un video de muy corta duración en la que la chica Poarch está cantando con el ritmo de M to the B” de Milie B y acompaña con movimientos de cabeza y una serie de gestos que fueron celebrados por sus seguidores y reproducidos a forma de Challenge y parodia.