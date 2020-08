Un asteroide pasa cerca de la Tierra sin ser detectado

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un asteroide, del tamaño de un vehículo, pasó cerca de la Tierra sin haber sido detectado a tiempo por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).



En su momento, los expertos catalogaron al asteroide como ZTF0DxQ, sin embargo, ahora es conocido por los astrónomos como 2020 QG.

El 2020 QG voló a solo 2,950 kilómetros de la Tierra el pasado 16 de agosto, lo más cerca que un asteroide ha pasado por el Planeta.



"El asteroide se aproximó sin ser detectado desde la dirección del Sol. No notamos su llegada", dijo a Business Insider Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA.



Según se detalló, el objeto, que mide entre 3 y 6 metros de diámetro, cruzó el espacio a una velocidad de 44,440 kilómetros por hora.



Aunque pasó cerca del Planeta, la NASA no lo consideró un peligro porque su tamaño no llega al rango superior de los 150 metros.

