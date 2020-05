Pianista da concierto de 20 horas por crisis del coronavirus

BERLÍN, ALEMANIA.- El pianista alemán Igor Levit comenzó el sábado un concierto excepcional de 20 horas en el que interpretará una única obra de Erik Satie para llamar la atención sobre la suerte de los artistas afectados por el coronavirus, constató la AFP.



El concierto, transmitido en su cuenta Twitter, es "un grito silencioso" en momentos en que el sector de la cultura está prácticamente parado desde el comienzo de la pandemia, explicó el artista en un comunicado en el que anunció el acontecimiento.



"Mi mundo y el de mis colegas es diferente al de antes y seguirá siéndolo durante mucho tiempo", destacó Levit, presentado por los medios de comunicación como uno de los más grandes pianistas contemporáneos con solamente 33 años.



Desde un estudio de música berlinés, el artista interpretará "Vexations" de Erik Satie, cuyas "pocas notas -un tema y dos variaciones- caben en una sola página", pero se repiten 840 veces.

VEA: Suspenden a enfermera rusa por no usar ropa bajo su traje protector



"La obra refleja un sentimiento de resistencia, y por eso me parece importante interpretarla", precisó. "No puedo garantizar que voy a llevar a cabo todo (el concierto). ¿Quién sabe? Tal vez en algún momento colapsaré. Pero sé que seré diferente al final" de esta actuación, admitió en una entrevista con el diario Der Spiegel.





Desde mediados de marzo, Levit ha dado casi todas las noches "conciertos en casa", en directo, via Twitter.



Conocido también por su compromiso contra el antisemitismo, el pianista reveló, a finales de 2019, haber sido objeto de una amenaza de muerte antes de un concierto en una ciudad del sur de Alemania. No obstante, mantuvo la cita con el público, bajo fuertes medidas de seguridad.



En ese momento expresó su temor. "No por mí, sino por este país. Mi país", que observa un resurgimiento de actos antisemitas, destacó el artista de origen ruso, que llegó a Alemania cuando era niño.

VEA: Acusan a hombre de matar a su esposa con una cobra