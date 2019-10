Arrestan a la Angelina Jolie iraní por cometer blasfemia con sus fotos en Instagram

TEHERÁN, IRÁN.- La influencer iraní Sahar Tabar, reconocida en redes sociales como la doble de Angelina Jolie, fue arrestada el sábado acusada de cometer blasfemia con sus publicaciones en Instagram.

De acuerdo con medios internacionales, Tabar fue detenida en Teherán, capital de Irán, luego de que un tribunal ordenara su detención acusándola de "delitos culturales y casos de corrupción moral y social".

"La novia cadáver" fue señalada de incitar a la violencia e inducir a los jóvenes "a sobornar, incumplir el código de vestimenta nacional, cometer blasfemia y obtener ingresos por medios inadecuados", según cita el medio Infobae este lunes.

Sahar Tabar saltó a la fama en 2017, luego de que el medio británico The Sun asegurara que se había sometido a unas 50 cirugías en su rostro para convertirse en la doble de la actriz Angelina Jolie.

"Nunca pensé en parecerme a Jolie. Y tampoco quiero parecerme al personaje de dibujos animados 'La novia cadáver'", declaró Sahar Tabar al portal Sputnik.

En ese entonces, sus fotos le dieron la vuelta al mundo y su nombre fue tendencia en redes, sin embargo, ella negó esa versión, asegurando que las fotos en las que muestra un parecido con Jolie fueron producto del maquillaje profesional que ella realiza.

La joven iraní Sahar Tabar realiza maquillaje profesional para lograr un parecido con Angelina Jolie.



"Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimientos en todo el planeta", agregó.

La influencer de 22 años de edad tiene más de 17 mil seguidores en Instagram, red social mediante la cual publica sus fotografías, puesto que otras como Twitter, Telegram y Facebook están prohibidas en Irán.