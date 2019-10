Mujer confunde a un coyote con un perro y lo rescata  

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Una mujer rescató a un perro al encontrarlo con lesiones por atropello en una carretera de Ciudad Victoria en Tamaulipas, México, por lo decidió llevarlo a un veterinario para curarlo, sin imaginar la sorpresa que se llevaría.



Al llegar a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el momento que el veterinario examinaba al "perro" se dio cuenta que no se trataba de dicho animal, si no de un coyote.

Lesiones del coyote

Según el informe médico el "perro" sufrió una fractura en una de sus patas al ser atropellado por un vehículo que dio a la fuga luego del incidente.



Al parecer el coyote estará en un tratamiento para recuperar la movilidad de su pata.



La mujer que lo rescató, Andrea Athie, solo se percató que el coyote no era un perro hasta llegar al centro de asistencia médica.



Según el relato de la mujer de Tamaulipas, el comportamiento del animal no fue agresivo por lo que no pudo darse cuenta que se trataba de un coyote.



"En ningún momento me atacó, simplemente se quedaba quieto y me dejaba cargarlo y moverlo sin poner resistencia", relató Andrea para un diario mexicano.



La publicación, en el Facebook de la joven, se hizo viral por lo que fue muy elogiada en las redes sociales por la noble labor que realizó al salvarle la vida al animal que según la mujer era un perro.