Frente frío débil baja temperaturas y deja lluvias este jueves en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso y desplazamiento de un frente frío débil marcará las condiciones atmosféricas de este jueves 15 de enero, con descenso de temperaturas y lluvias en buena parte de Honduras.
El fenómeno dejará “abundante nubosidad, descenso en la temperatura, lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañado de actividad eléctrica aislada”, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.
Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la región norte y noroccidental, así como en áreas de la región central y oriental, de acuerdo con el reporte meteorológico.
Para el suroccidente y el occidente se esperan lluvias débiles, mientras que en la región sur “prevalecerán las condiciones secas”, precisó el pronosticador.
En cuanto al estado del mar, Ochoa detalló que los oleajes serán normales en el golfo de Fonseca, con alturas de uno a tres pies, y levemente alterados en la costa norte, de dos a cuatro pies.
Sobre las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 23 C° y una mínima de 16 C°, mientras que en la región central se prevé una máxima de 25 C° y mínima de 17 C°.
La región insular alcanzará una máxima de 27 C° y una mínima de 23 C°, en tanto que la región norte tendrá máximas de 25 C° y mínimas de 21 C°.
En la región oriental se esperan temperaturas de hasta 28 C° como máxima y 17 C° como mínima, mientras que en la región sur el termómetro llegará a 34 C° y bajará a 22 C°.
Para el occidente del país, Cenaos pronosticó una máxima de 23 C° y una mínima de 11 C°, en una jornada marcada por el efecto del frente frío débil que atraviesa el territorio nacional.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).