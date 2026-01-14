Frente frío débil baja temperaturas y deja lluvias este jueves en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso y desplazamiento de un frente frío débil marcará las condiciones atmosféricas de este jueves 15 de enero, con descenso de temperaturas y lluvias en buena parte de Honduras.

El fenómeno dejará “abundante nubosidad, descenso en la temperatura, lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañado de actividad eléctrica aislada”, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Cenaos.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la región norte y noroccidental, así como en áreas de la región central y oriental, de acuerdo con el reporte meteorológico.

Para el suroccidente y el occidente se esperan lluvias débiles, mientras que en la región sur “prevalecerán las condiciones secas”, precisó el pronosticador.