Tras 22 años desaparecido encuentran su cuerpo por Google Maps

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un ciudadano se llevó tremenda sorpresa al revisar su anterior residencia a través de Google Maps, ya que al acercarse a la zona del lago notó que había algo extraño dentro del mismo, un carro.



El exvecino de Grand Isles en Wellington, Florida, al percibir que algo no andaba bien, de inmediato, contactó al propietario de la vivienda para que se asegurará de que se trataba.



El dueño de la casa utilizó un dron para verificar, y efectivamente, se trataba de un carro blanco que estaba hundido en la parte trasera de su inmueble.

Investigaciones

Tras el hallazgo alertó a la policía, la cual se hizo presente para investigar las causas del hecho.



De igual forma, las autoridades confirmaron que el carro hundido se trataba de un sedán blanco, que se encontraba en mal estado y en su interior el vehículo contenía restos óseos de una persona que había desaparecido hace 22 años.



Sin embargo, los agentes policiales aún no se explican, como el propietario Barry Fay no pudo percatarse de tal hecho sucedido en 1997.



“Nunca había notado nada en la costa. Jamás creí que habría un cadáver desde hace 22 años”, detalló el dueño de la casa al diario The Guardian.

Resultados

Al hacer las evaluaciones correspondientes se constató que los restos encontrados en el carro hundido eran de William Moldt, un estadounidense de 40 años, desaparecido en 1997.



El sorprendente hecho al parecer ocurrió luego de salir de una discoteca, manifestó el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas.



Moldt llamó a su pareja para informar que llegaría pronto a su casa ubicada en Lantana, Estados Unidos, pero nunca llegó.

El sedán blanco con restos humanos estuvo sumergido en el lago desde 1997, según informes policiales. Foto: Google Earth.

