Mujer cae de una cascada de 15 metros y graba todo en video

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer que grababa un video cuando estaba en la cima de una cascada en Washington, Estados Unidos, cayó 15 metros, pero vivió para contarlo.



Heather Frieses andaba en una excursión en la cascada Snow Lake Trail en 2016, pero el video se viralizó hasta este miércoles.



En las imágenes se observa a la mujer que graba desde la cima de la cascada. Inmediatamente se observa que se desliza y resbala a través de las rocas.



La mujer contó a medios locales que al caer al agua chocó contra rocas y bordes filosos.

Entre quejas y dolor, la mujer logró caminar hasta la orilla del río, minutos después otra persona llega a ayudarla.



Tras el accidente, la mujer compartió fotografías en un hospital.











Los médicos dijeron que se le habían roto 10 costillas y le colapsó un pulmón.



"Con las 10 costillas rotas, el pulmón colapsado, la escápula fracturada y algunos raspones, ¿cómo podría ser este el mejor día de mi vida? Porque me mostraron el amor de Dios de maneras increíbles que me transformaron para siempre. Él me salvó de la muerte y ha renovado mi mente para ver un mundo", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

