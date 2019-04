FBI desmiente que niño encontrado era Timmothy Pitzen, desaparecido en 2011

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El FBI desmintió este jueves las afirmaciones de un joven estadounidense que decía ser Timmothy Pitzen, un niño desaparecido en 2011 tras el suicidio de su madre.



"Los resultados de la prueba de ADN indicaron que la persona en cuestión no es Timmothy Pitzen", dijo el FBI, que indicó que la investigación continúa para determinar su identidad.



El miércoles un joven que vagabundeaba por las calles de Kentucky (centro) declaró a la policía que era Timmothy Pitzen, un menor que tenía seis años cuando desapareció.



El joven explicó que venía del vecino estado de Ohio, de donde había logrado escapar de dos hombres que lo tenían retenido en un motel.



Según su descripción, los hombres tenían complexión de fisicoculturistas y llevaban tatuajes de serpientes y arañas.



Según la cadena ABC News, que citó a la policía, el individuo es en realidad un hombre de 23 años llamado Brian Michael Rini.



Pitzen, oriundo de Aurora (Illinois), fue visto por última vez con su madre en mayo de 2011 en un parque acuático en Wisconsin, ubicado unos 300 km al norte de su casa, según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, una ONG que asiste en temas de desaparición y explotación de menores.



El niño, nacido el 18 de octubre de 2004, había sido llevado por su madre, Amy Fry-Pitzen, a un viaje de paseo de varios días, de acuerdo con las informaciones sobre su desaparición.



La mujer fue luego encontrada muerta en un motel de Rockford (Illinois) junto con una nota que decía que su hijo "estaba seguro con personas que lo amarían y cuidaban de él", dijo CNN.



La abuela de Pitzen dijo que pese a la falsa alarma, la familia todavía guarda esperanzas de poder reencontrarse un día con el chico, informó ABC.



"Ha sido horrible. Estuvimos en ascuas", expresó la mujer. "Obviamente él lo ha pasado mal y sintió que necesitaba decir que era alguien más y espero que él pueda encontrar a su familia", acotó.



La madre había advertido en su mensaje de despedida que "nunca" iban a encontrar a su hijo.



"Las fuerzas del orden no han olvidado ni se van a olvidar de Timmothy y esperamos que un día se pueda reunir con su familia", dijo el FBI. "Desafortunadamente, este día no será hoy", sentenció.