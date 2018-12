Niña le pide un nuevo rostro a Santa Claus para que la gente no le tenga miedo

UZBEKISTÁN, TASKENT.- Una niña de cinco años, quien sobrevivió al incendio de su vivinda, le pidió, en una carta, a San Nicolás, que le regalara un nuevo rostro para que la gente no le tuviera miedo.



La pequeña, identificada como Bakhtiyer Sindrov, logró sobrevivir a un incendio que se produjo en su casa que estaba ubicada en Uzbekistán, sin embargo, recibió quemaduras en su cuerpo, lo que le desfiguró su cara.



La pequeña cubre su rostro con una sábana, no obstante, esta vez aprovechó la temporada navideña para pedirle a Santa un regalo muy especial: Que le regale una nueva cara.



"Tengo que esconderme porque me tienen miedo. Mi mamá dice que no iré a la escuela… a menudo me duele, pero no lloro. Mi madre sí. Papá Noel, dame una cara nueva, por favor, nunca lloraré en mi vida en este momento. Sólo quiero ser como otros niños", se lee en la carta de la pequeña.



Sindrov reveló que ella misma se tiene miedo cundo se ve en el espejo, ya que no tiene nariz, orejas, ni cabello.



En este 2018 la menor recibe un tratamiento médico, donde pudieron reconstruirle los labios, los párpados hacerle implantes de dientes e injertos de piel en el cuello.

+Así luce Murtaza, el niño fan de Messi que tuvo que salir de Kabul por amenazas