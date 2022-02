¿Por qué Beatriz Valle estuvo ausente en firma del acuerdo que puso fin a crisis del Congreso Nacional?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este lunes el partido Libertad y Refundación (Libre) le puso punto final a la crisis que se había generado en el Congreso Nacional, luego que los diputados que habían sido expulsados del ente político firmaran un acuerdo donde aceptaron a Luis Redondo como presidente del Poder Legislativo.



Los diputados que apoyaron a Jorge Cálix dieron un paso al costado y se reunieron con el coordinador de Libre, José Manuel Zelaya, para dar fe del acuerdo al que se sometieron, sin embargo, la gran ausente en la sesión fue la diputada Beatriz Valle ¿Por qué?

Días antes de que se llegara a un acuerdo, la parlamentaria anunció por Twitter, red social donde estuvo muy activa, que había dado positivo de coronavirus, motivo, aunque no lo justificó, sería el que la llevó a no asistir al reencuentro.



"A los que quieren que vaya al CN les informo que estoy con COVID ¿Todavía quieren que vaya?", escribió en Twitter la congresista y adjunto la prueba donde se confirma que está contagiada con la enfermedad.



En su momento, Valle también aclaró que si se llegaba a un acuerdo, no integraría la directiva de Luis Redondo, acción que reafirmó este día con un nuevo mensaje: "Tampoco acepté ni pedí ningún cargo. Voy a mi curul. Gracias y saludos de nuevo".

Fin del conflicto

A la 1:00 de la tarde se estampó la firma en un acuerdo que incluye, entre varios puntos, la declinación de las aspiraciones políticas de Jorge Cálix por la presidencia del hemiciclo. El consenso fue cederla a Luis Redondo.

Cálix había sido expulsado la noche del 21 de enero por desacatar la línea oficial de Libre y por recurrir a negociar con el Partido Nacional, al que criticaron durante doce años.



En sus primeras reacciones, el diputado de Libre aseveró que la decisión responde a su intención, como político y hondureño, de primar el bienestar de todo un pueblo y así dejar de lado cualquier pretensión personal de querer aferrarse al poder.



"Sigo creyendo que Libre debería presidir el Congreso, pero también reconozco el liderazgo de nuestra presidenta y debo respaldarlo", dijo ante los medios de comunicación.

