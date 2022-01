Tres millones de lempiras ofrecieron a diputados "traidores", según Juan Barahona

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tres millones de lempiras, carros blindados y subsidios mensuales ofrecieron a los diputados denominados "traidores" que votaron a favor de Jorge Cálix, reveló, sin mostrar pruebas, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona.



"Que el pueblo sepa que La traición No fue Gratis", hizo público Barahona en redes sociales.



"Visitaron a un compañero diputado propietario y le ofrecieron 3 millones de lempiras, una Prado (camioneta de lujo) blindada y subsidios mensuales", reveló en un polémico tuit. Sin embargo, no dio a conocer si sólo fue un ofrecimiento o se ejecutó a cambio del voto.



Tampoco explicó quién o quiénes ofrecieron la cuantiosa cantidad junto a las camionetas de lujo.



De los 22 diputados de Libre que votaron por Cálix y que son tildados de "traicioneros", ninguno ha desmentido o aclarado lo que su compañero de la misma institución política declaró.



