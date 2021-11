Red hospitalaria dispone de 1,187 camas para pacientes con covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La red hospitalaria del país dispone de 1,187 camas para atender a pacientes afectados por el covid-19.



Lo anterior significa que los centros asistenciales tienen una disponibilidad del 82%, pues hay un total de 1,455 camas habilitadas a nivel nacional. Actualmente hay 268 pacientes luchando por su vida contra el mortal virus, que representa un 18% de ocupación hospitalaria.



Ellos no estarían en esa situación si ya se hubieran vacunado, pues la vacuna anticovid hace que la enfermedad se vuelva más leve si ingresa al organismo.

Se conoció que el 98% de los pacientes ingresados no cuentan con ninguna dosis inmunizante contra el covid-19.



Del total de ingresados, 153 están estables, 58 graves y 30 en estado crítico. A su vez, hay 27 personas ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), quienes corren el mayor riesgo de perder la vida.



Semanas atrás el promedio diario de pacientes ingresados a las salas era de 1,200.



A su vez, de un promedio de 35 decesos diarios la tendencia ha caído a 14 muertes diarias.

En Honduras, 4,165,172 personas han recibido al menos una primera dosis. Mientras que 2,771,434 están protegidas con dos dosis, el esquema completo contra el covid-19.



Ellos tienen menos probabilidades de ser ingresados a una sala covid-19 y mucho menos a una UCI. Lo anterior indica que 1,393,738 no han demandado la segunda dosis.



A su vez, faltan más de dos millones de personas aptas para vacunarse que reciban su primera dosis, lo que las vuelve altamente vulnerables si se enferman por el virus.

¿Qué implica estar ingresado?

En primer lugar, se pierde contacto con los seres queridos, los pacientes no pueden tener celular y no pueden recibir visitas. La angustia de no saber si sus familiares también están contagiados, en especial si son adultos mayores, les afecta.



Si el hospital no dispone de medicamentos para el tratamiento, como el Tocilizumab, los familiares deben comprarlo y su precio es elevado, de lo contrario, el paciente fallece.



Sentir la falta de aire, depender de estar conectado a un cilindro de oxígeno para poder sobrevivir, observar que la salud de compañeros de sala va empeorando y que luego fallecen provoca una gran ansiedad al preocuparse de que lo mismo les ocurrirá.

Además, si logra salir con el alta médica del hospital, tiene que enfrentarse a diferentes secuelas que deja el virus.



Ahora las personas pueden evitar sufrir ese calvario vacunándose con las dos dosis y manteniendo las medidas de bioseguridad. Ya han transcurrido 21 días después de la Semana Morazánica y aún no se refleja un repunte de casos, hospitalizaciones y muertes en el país.



Especialistas coinciden en que el impacto de la vacunación y la alta transmisión comunitaria del virus en gran parte de la población, pues tienen inmunidad, han influido en que la incidencia de la enfermedad siga su tendencia a la baja.



Diversos sectores exigen al gobierno que se apruebe la vacunación obligatoria.

