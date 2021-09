Presidente Juan Orlando inaugura nuevas instalaciones del consulado de Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aprovechó su visita a Estados Unidos, para inaugurar las nuevas instalaciones del Consulado General de Honduras en Nueva York.



En el evento también estuvo presente el canciller Lisandro Rosales, la primera dama, Ana García de Hernández, la vicecanciller Nelly Jerez y la cónsul general en Nueva York, Jessica Canahuati, entre otros.

La nueva sede cuenta con ocho ventanillas de atención y espacios más amplios que están acondicionados para cumplir con las medidas de bioseguridad que impone la actual pandemia del covid-19.



El nuevo local está ubicado en la dirección: 120 W 23rd St, New York, New York, 10011, una zona más céntrica.



“Esta tarde junto al presidente Juan Orlando Hernández inauguramos las nuevas instalaciones del Consulado General de Honduras en Nueva York, un nuevo espacio, con condiciones adecuadas para dar un servicio eficiente a nuestros compatriotas; avanzamos con la mejora continua en la atención”, anunció el canciller Lisandro Rosales, a través de su cuenta en Twitter.

La reubicación y las mejoras a la infraestructura forman parte de las acciones impulsadas por el mandatario desde 2015, a través de la Cancillería, para reestructurar y modernizar la red consular de Honduras con el objetivo de brindar una atención eficiente a los hondureños que viven en el exterior.



La cónsul general en Nueva York, Jessica Canahuati, explicó que la representación consular ahora cuenta con un espacio comunitario en el que se brindará, dos veces por semana, asesorías legales y migratorias gratuitas.



Agregó que también se dará a los connacionales orientación sobre finanzas y de los programas de salud existentes para los habitantes de esa comunidad.

Asimismo, amplió que el consulado cuenta con un área destinada a la atención de los hondureños que necesitan protección consular y otra para asistir a quienes tienen alguna dificultad motriz u otra necesidad especial.



Honduras tiene en Estados Unidos 14 consulados, ubicados en las ciudades de New York, Charlotte, Seattle, Chicago, Boston, San Francisco, Dallas, Washington, Los Ángeles, Houston, New Orleans, Atlanta, Miami y en McAllen.



Las autoridades hondureñas se encuentran en esa ciudad participando en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas.

