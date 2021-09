Juicio oral y público contra Leonel Sauceda y su esposa se realizará del 10 al 14 enero de 2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Del 10 al 14 de enero de 2022 se celebrará el juicio oral y público contra el comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, y su esposa Patricia Estrada.



El uniformado y su esposa fueron capturados en su casa ubicada en la residencial Jardines de Toncontín de la ciudad de Comayagüela, el pasado 11 de febrero de 2020 acusados por el delito de lavado de activos.

Las investigaciones del MP indican que Sauceda, en un periodo de 11 años, entre 2006 a 2017, no pudo justificar más de 13.8 millones de lempiras, incluyendo movimientos bancarios a su nombre en trece cuentas.



Mientras que su esposa Patricia Sbetlana Estrada Pacheco no justificó 2.7 millones de lempiras, luego de movimientos financieros por más de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre.



La pareja no pudo establecer el origen del dinero, sobre todo la esposa de Sauceda ya que no tenía empleo, negocio o préstamo.

Bienes asegurados

Los fiscales ejecutaron medidas de aseguramiento de bienes de origen ilícito, ocho de ellos muebles e inmuebles, dos vehículos y 23 corresponden a productos financieros.



Además, se logró determinar que Sauceda es dueño de una vivienda ubicada en la residencial Altos de Toncontín y una propiedad de al menos 100 manzanas de tierra en la aldea El Terrero, Olanchito, Yoro.

De la investigación se pudo determinar que el bien inmueble ubicado en residencial Altos de Toncontín adquirido por el señor Sauceda le cedió sus derechos a su esposa Patricia Sbetlana Estrada mediante escritura pública No. 64, en fecha 10 de noviembre de 2008.



Según el requerimiento fiscal, esta vivienda fue pagada al contado y en efectivo en un solo desembolso al Instituto de Previsión Militar, a un costo de 602,260.00 lempiras.



Sin embargo, le concedieron por el hecho de pagarlo al contado un descuento del 10 por ciento, pagando la cantidad de 542,034.00, lempiras.

