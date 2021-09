Mujeres embarazadas serán vacunadas en sus casas contra el coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las mujeres embarazadas serán vacunadas contra el coronavirus en sus casas, informó este miércoles la ministra de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores.



"Hemos instruido a todos los directores de las regiones sanitarias que busquen a las embarazadas en sus propios hogares para vacunarlas", expresó la funcionaria.

Flores aseguró que ya cuentan con un mecanismo de identificación de las mujeres en gestación, gracias al trabajo que realizan los equipos de salud familiar en las comunidades.



"En las comunidades todo mundo se conoce, las mujeres en gestación están registradas en los centros de salud, solo deseamos lograr su anuencia para poder llegar hasta sus hogares", detalló.



La funcionaria dijo que los equipos se han reunido con grupos especiales, entre ellos las iglesias, para que ayuden a desarrollar conciencia entre la población.



"Se han girado instrucciones a las regiones sanitarias para que el personal se desplace casa por casa en busca de las embarazadas que ya están plenamente identificadas", reiteró.

Muerte de embarazadas

EL HERALDO, con base en números acumulados hasta el pasado 23 de julio, descubrió que en promedio seis de cada 100 embarazadas infectadas fallecieron de coronavirus en la capital hondureña.

Las embarazadas están entre los principales grupos de riesgo ante el SARS-CoV-2, no solo por las complicaciones en caso de contraer la enfermedad, sino porque no pueden ingerir los medicamentos usados con otras personas, ya que podrían afectar al bebé.



La probabilidad de que el covid-19 se agrave es baja, porque se trata de mujeres jóvenes, pero, en caso de infectarse, las gestantes tienen más posibilidades que las no embarazadas de entrar en Unidades de Cuidados Intensivos, requerir oxígeno de alto flujo o, en el peor de los escenarios, de fallecer, según un estudio del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.



La afirmación del CDC surge luego de estudiar a 400,000 mujeres sintomáticas con covid-19, de las cuales 23,400 estaban embarazadas.

