Expertos alertan que personas no vacunadas puede generar una nueva variante más mortal  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras, al igual que el resto del mundo deberán acelerar el proceso de vacunación contra el covid-19, de lo contrario se abre las puertas para que cada persona no inoculada genere una cepa más peligrosa.



Lo anterior es una alerta que los expertos en la pandemia del coronavirus hacen para que los países desarrollados donen inoculantes a naciones pobres porque corren el riesgo de generar nuevas variantes si los pobladores no tienen aplicada la dosis.



Esto retrasaría, aún más, el fin de la pandemia que pese a que hay varios antídotos para inmunizar no todas las poblaciones tienen acceso.

La desigualdad alimenta la pandemia

La peligrosa inequidad que hoy existe en el mundo en el acceso, distribución y aplicación de las vacunas contra el mortal virus avizora el riesgo de tener una pandemia interminable a raíz del peligro por el surgimiento de nuevas variantes en aquellas personas todavía no protegidas.



La variante Delta que es 80% más contagiosa que el virus original alarmó al mundo entero porque esta cepa es mucho más mortal.



Esta cepa obligó a las naciones a acelerar los procesos de producción y aplicación de la vacuna para evitar su propagación.



Partiendo de la premisa anterior, el mundo corre un nuevo riesgo: cada persona no vacunada puede generar una nueva cepa peor que la Delta, sin tomar en cuenta los efectos de las 11 variantes restantes existentes.



Paul Bieniasz, un virólogo de la Universidad Rockefeller (Estados Unidos) afirmó que “permitir que el virus circule de manera descontrolada, acumulando diversidad genética, y luego proteger de manera incompleta a la población con las vacunas es lo que uno har?a para generar mutantes resistentes a las vacunas”.



Muertes covid

Según la Organización Mundial de la Salud el mundo ya sobrepasó la 4,2 de muertos por el letal virus, de esos decesos más de 8,100 son registrados en Honduras.



La alta cantidad de fallecidos por covid es producto de las variantes que ya se registran y que aumentan con rapidez la mortalidad y transmisión.



En el territorio hondureño las autoridades de Salud sólo han confirmado la presencia de Gamma (Brasil), Alpha (Reino Unido) y Beta (Sudáfrica), y la sospecha de la mortífera Delta.

Solución para evitar nuevas variantes

"La prioridad ahora debe ser vacunar a quienes no han recibido ninguna dosis”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una sesión informativa reciente.



Vacunados

4,400 millones de inoculados con al menos una dosis tiene el mundo, de ellos más de dos millones son de Honduras.



La prisa por salir de la pandemia se convirtió en un imposible para los países pobres y según los expertos mientras las grandes naciones no donen a los no pudientes nuevas cepas aparecerán y el fin de la crisis sanitaria se prolongará.