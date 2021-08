"Es bueno que participen", recomienda Suyapa Sosa sobre cruce de vacunas anticovid

La Secretaría de Salud detalló que existe un plazo de tres semanas para que la vacuna rusa arribe al país, sin embargo, se tendrá que contar con un 'plan B' si el fármaco no llega.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La neumóloga Suyapa Sosa, jefa del departamento de neumología del Instituto Cardiopulmonar El Torax, invitó este lunes a la población inmunizada con la primera dosis de la Sputnik V a participar en el ensayo que realizará la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) sobre el cruce de vacunas anticovid.

Hace pocos días, la máxima casa de estudios recibió luz verde por parte de la Secretaría de Salud para dar paso a la combinación de inoculantes debido a la falta del segundo componente del fármaco ruso en el país.

"Yo creo que es bueno. Ante la incapacidad de obtener una respuesta de la segunda dosis de Sputnik (...). Hasta ahora ninguna parte del mundo ha dicho que esto está equivocado", dijo Sosa al respecto.

Se prevé que el estudio abarque a unos 1,000 voluntarios de 40,000 vacunados con la Sputnik V y a quienes se les aplicará como segunda dosis el antídoto de Moderna.

No obstante, aún existe miedo e incertidumbre en la población que teme que el cruce de inoculantes ponga en riesgo su vida y su salud, pese a que varios países europeos ya lo pusieron a prueba.

"La mayoría de gente que está desesperada por tener su segunda dosis es bueno que participen en estos estudios, tomando en cuenta que está gente muy profesional en ello y que también se ha visto de una manera aislada y anecdótica que han hecho combinaciones y que no ha habido ninguna reacción adversa", destacó la galeno.



Población de la tercera edad y periodistas hondureños fueron inmunizados con la primera dosis de la vacuna rusa a finales de mayo, no obstante, a casi tres meses de cumplirse el lapso estimado para aplicar el esquema completo, el gobierno no ha logrado conseguir que el último componente llegue al territorio nacional.

