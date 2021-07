Una mentira, un arma que falló y un pueblo que llora: Claves en la muerte de Carolina Echeverría

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "No existe el crimen perfecto, existen crímenes que no se investigan lo suficiente", según el criminalista español José Miguel Mulet, por eso, diversos sectores de la sociedad hondureña exigen que se realice una pronta y profunda investigación en el asesinato de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock, ocurrido la noche del domingo en su casa en Tegucigalpa.



Minutos después de haberse cometido el horrendo crimen, familiares de la ahora fallecida revelaron algunos detalles que serán determinantes para los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes informaron el martes que ya tienen varias líneas de indagación.



Pero a medida pasa el tiempo, junto a la indignación y tristeza de sus seres queridos, también crecen los detalles que aportan evidencias en el caso.

1. Tres enfermos y dos mujeres desarmadas

El profesional del derecho, Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, decidió romper el silencio este miércoles y dio algunos detalles de lo que él recuerda de esa fatídica tarde-noche del fin de semana. Urtecho aseguró que cuando los asesinos llegaron a su vivienda él estaba encerrado en su habitación cumpliendo el aislamiento -tras ser diagnosticado con covid-19-, uno de sus hijos y su empleada doméstica también estaban en sus cuartos en las mismas circunstancias y su esposa y una enfermera se encontraban a su cuidado.



Los malhechores habrían aprovechado esta situación familiar para atacarlos y para hacerse pasar por personal médico, pues según el togado, vestían trajes de bioseguridad y llegaron con la excusa de buscar casos positivos del virus.



"No hay ninguna duda que el hecho fue planificado, que tenían información interna de la casa, que habíamos cinco personas con covid, que conocían dónde quedaba el área privada de mi casa porque hay que subir 16 gradas y no hay ninguna duda de que tenían información de lo que estaban haciendo", dijo Urtecho Jeamborde a los medios de comunicación.



La versión del viudo encaja con las fotografías tomadas por EL HERALDO la noche del crimen, pues fuera de la vivienda habían algunos trajes de bioseguridad tirados sobre el pavimento, los que presuntamente fueron lanzados por los asesinos en un intento por escapar.

2. Un disparo certero y un arma que falló

El esposo de la exdiputada misquita dijo que ella fue quien abrió la puerta de la casa porque su empleada doméstica también está contagiada con el virus, por lo que Carolina se estaba haciendo cargo de todas las labores del hogar. "Si hubiera habido una trabajadora sin covid mi esposa no hubiera abierto la puerta", lamentó.



Sin embargo, los victimarios no cometieron el asesinato inmediatamente al ser atendidos por Echeverría, pues según el relato de quien se ha convertido en el único testigo de los hechos, los desconocidos la llevaron hasta su habitación y le ordenaron que cerrara la puerta, pero al verlo a él comenzaron a dispararle y finalmente atacaron a su esposa.

La pareja estuvo casada 42 años. Ambos se mostraban felices en sus redes sociales.







"Cuando ella abre la puerta el delincuente saca la pistola, ahí mismo la hubiera matado, pero no la mataron porque entraron a la casa. Yo estaba viendo todo por la cámara, la llevaron al cuarto mío para que se escondiera y cerrara la puerta, cuando salgo al pasillo con la pistola en la mano e iba a dispararle al individuo el arma se me enconchó y en eso sube otro delincuente y tienen a mi esposa enfrente apuntándole a la cabeza, mi esposa volteó la cara hacia mí y en eso le dispararon en la sien izquierda”, recordó.



Él también resultó lesionado, pues uno de los 12 disparos que dice que le hicieron le rozó el brazo izquierdo y el otro le impactó en su pierna, a la altura de la rodilla, por lo que tuvo que ser atendido en un hospital después del atentado.

3. Escasa evidencia visual

Aunque el abogado de 68 años de edad asegura que tiene videos de los asesinos, uno de los principales retos para entender el crimen de la abogada Echeverría es que fue atacada en un área de la casa donde no había manera de grabar su muerte.



"Iban con ropa blanca, overoles blancos y cubiertos totalmente la cara. En mi casa hay cámaras en la sala y en el porche, están grabados ahí, pero en el área privada no hay cámaras porque son habitaciones y la muerte de mi esposa no fue grabada", recordó el también excoronel.

4. ¿Un robo o un crimen dirigido?

Mientras concede entrevistas a los medios de comunicación, el hombre que compartió 42 años de matrimonio con Carolina Echeverría Haylock se cuestiona muchas veces por qué les ocurrió esta tragedia, pues en ocasiones dice que al principio no parece que llegaron con intención de matarla, pues lo hubieran hecho al ser recibidos por la víctima, pero a la vez, otros detalles lo hacen dudar.



"El crimen contra mi esposa fue planificado, no fue un asalto, se la llevaron a un cuarto privado y le dispararon en la sien, la mató un profesional y fue una muerte sin sentido", señaló esta mañana en una radio local.



Pero por otro lado, los intrusos se llevaron los dos teléfonos celulares de su esposa, su reloj y el de la enfermera que los acompañaba, por lo que una parte de él tampoco puede descartar que haya sido un robo al azar.

Algunos trajes de bioseguridad quedaron dispersos en el exterior de la vivienda. Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO



5. Antecedentes de extorsión

En medio de su impotencia, el excoronel con 35 años de experiencia en labores de seguridad del Estado, reveló que Carolina fue víctima de un intento de soborno tiempo atrás.



"Mi esposa no tenía enemigos, pero se consideraba que la diputación de La Mosquitia iba a ser de un liberal. A mi esposa le mandaron a ofrecer 10 millones de lempiras para que dejara la diputación y ahí se quedó el tema, porque ella decía que ella no se vendía y que su pueblo la ocupaba", detalló.



Ante la pregunta de quién le hizo ese ofrecimiento, el abogado dijo que no lo sabía, "porque la persona que nos llevó la información no me dio detalles. Aparentemente el Partido Nacional tenía tres diputaciones perdidas, (entre ellas) Islas de la Bahía y La Mosquitia, en Islas de la Bahía con Jerry Hynds y mi esposa en La Mosquitia (ambos liberales)", agregó.



Sin embargo, Urtecho sostuvo que eso tampoco era suficiente para culpar a nadie de ser el responsable del crimen, "no me atrevo a decir que el asesinato de mi esposa sea un tema político, porque si nos dedicamos a matar a candidatos contrarios, nuestro país ya no tiene futuro... no me atrevo", enfatizó.



En cambio, decidió poner en manos de los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) toda la información y afirmó que no les queda más que confiar en que harán investigaciones transparentes para dar con los culpables.

Los pobladores de La Mosquitia recibieron los restos de Echeverría Haylock en medio de lágrimas, banderas de su partido político y fotografías.



