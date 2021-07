"Honduras no está apta para combinar vacunas", consideran investigadores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La escasez de las vacunas, la mutación del virus y la afectación de otras enfermedades a los sobrevivientes ha obligado a la ciencia a experimentar con la combinación de inoculantes (de diferentes farmacéuticas) con un solo objetivo: avanzar en las coberturas de inmunización contra el coronavirus.



El neurólogo Marco Tulio Medina, por ejemplo, anunció que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) trabaja en un estudio que, según sus resultados, permitiría aplicar en la población el complemento de la vacuna rusa, la Sputnik V.



Este análisis surgió ante la limitante del componente B del inoculante ruso, con el que 40,000 personas del país fueron vacunadas hace casi tres meses y, a la fecha, no se les ha aplicado la segunda dosis.



"Esta alternativa sería usar una vacuna de ARN mensajero, en el que se evaluarían los niveles de anticuerpo producidos por la primera dosis de Sputnik y al cabo de dos semanas evaluar si esos niveles de la segunda dosis por otro tipo de vacuna ARN mensajero se elevan lo suficiente a las 14 y a las 21 semanas", detalló Medina.



"Así podremos ver si existe una opción en la cual no necesariamente se administre la vacuna Sputnik, sino que tengamos la posibilidad, con datos científicos corroborados, de una posible combinación con otra vacuna. Esta es la alternativa científica que podríamos tener ante la incertidumbre de la segunda dosis de la vacuna Sputnik B”, precisó.

"Estudios no son garantía"

El Consorcio de Investigadores de Covid Honduras recomendó al gobierno, como punto toral, que los hondureños deben esperar el ingreso de los componentes B de Sputnik V para completar el esquema contra la enfermedad.



La agrupación también sugirió que Honduras aplique a préstamos con otras naciones que sí cuentan con las segundas dosis de la Sputnik para culminar, en la forma debida, la cobertura de los 40,000 individuos.



Además, el Consorcio enfatizó que Honduras no puede apelar a la combinación de vacunas en estudios con muestras pequeñas, "estos deben ser de gran escala, adecuadamente diseñados,con poder estadístico, ética, farmacovigilancia post vacuna".



En ese sentido, el doctor Fidel Barahona, integrante del Consorcio, dijo a EL HERALDO que los estudios que se han hecho sobre la combinación de vacunas en España y Reino Unidos todavía no son garantía para consumar la acción.



Para el experto, las consecuencias de completar la vacunación con una fórmula diferente a la primera podría dejar como resultado la muerte de varias personas en el país.



"Honduras no está apta, ni siquiera tenemos farmacovigilancia por parte de las autoridades. Para tomar ese tipo de acciones se necesita una base, y nosotros no contamos con eso", comentó.

Quizá en el futuro

La Secretaría de Salud anunció que durante los 16 días llegarán al país los componentes B de la Sputnik V para completar el esquema de las 40,000 personas que recibieron meses atrás la primera dosis.



Pero una fuente involucrada en la gestión contra la pandemia dijo a EL HERALDO que, aunque el Fondo Ruso haya comprometido en el envío de la dosis, no es garantía porque ya han incumplido con lo pactado.



El subsecretario de Salud, Fredy Guillén, por su parte, comentó que la entidad estatal no descarta en el futuro recurrir a la combinación de vacunas.



No obstante, mencionó que por los momentos no es una opción para la Secretaría de Salud "porque mantendremos una vacunación extendida hasta cumplir con la meta que tenemos, que es de más de siete millones de personas".



Desde que inició la vacunación en Honduras, el 25 de febrero anterior, se han inoculado 1.7 millones de personas en un proceso que ha avanzado con morosidad, según expertos.

